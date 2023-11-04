بملابس أنيقة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حساب برنامجها هي وبس على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بصورة جديدة لها.



ظهرت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جمع بين اللون الأبيض والأسود ونقشة المربعات مع بليزر بنفس النقشة، وحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها.



وانتعلت رضوى الشربيني حذاءً أنيقًا ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.