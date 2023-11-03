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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد زواجهما.. صور رومانسية جمعت درة بزوجها| شاهد

درة و زوجها
درة و زوجها

احتفلت أمس الفنانة التونسية درة بعيد زواجها الرابع من رجل الأعمال هاني سعد، حرص كل منهما على مشاركة متابعيه بصور رومانسية لهما خلال هذه السنوات.

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تحرص الفنانة درة  و زوجها هاني سعد من حين لأخر على مشاركة متابعيهما عبر صفحاتهما الرسمية  على السوشيال ميديا، بأبرز الصور التي  تكشف دائما عن رومانسيتهما، وتنال إعجاب متابعيهما أيضا على مواقع التواصل الأجتماعي.

كما تكشف هذه الصور أيضا عن إطلالات درة المميزة و المعروفة بأناقتها وذوقها الراقي في أختيار الإطلالات و الملابس التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة أيضا.

 

درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
درة و زوجها
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