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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت قصير باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.
انتلعت ندى الكامل بوت طويل للغاية يصل إلي حدود الركبة وذا كعب عالي، مع حقيبة يد  متوسطة الحجم باللون الفوشيا، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعتمكياجا لافتا متناسقا مع ملامحها.
 

ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
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