بملابس كاجوال.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرص الحضري على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة له برفقة زوجته.

ظهرت صابرين زوجة الحضري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الغامق و نسقت معه سويت شيرت ذا أكمام طويلة باللون الأبيض.

أكملت زوجة الحضري إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الكحلي، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها الأحمر المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

