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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

ابنة أصالة
ابنة أصالة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لـ شام ابنة الفنانة أصالة، وذلك خلال حضورهما معرض جورج بهجوري في مصر.

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ولفتت شام ابنة أصالة الأنظار في الصور بإطلالة بسيطة للغاية كشفت عن حملها، حيث ارتدت بلوزة ستان باللون الأوف وايت ذا أكمام طويلة ولا تحمل أي نقوشات أو تطريزات مع جيبة باللون الزيتي.

وكشفت إطلالة ابنة أصالة عن حملها، ولم تبالغ شام في ارتداء المجوهرات والإكسسوارات، ما منحها طلة بسيطة وهادئة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة أصالة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ولم تستخدم مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.


 

أبنة أصالة
أبنة أصالة
أبنة أصالة
أبنة أصالة
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