ثروت الخرباوي: الإخوان تصنع المظلومية وتتاجر بها.. وهذا أحد أساليبها الأساسية

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والباحث في شؤون جماعة الإخوان المسلمين، أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي كان لديه تحفظات على والده، كما كان لديه موقف نقدي من الفكر الإخواني، مشيراً إلى أنه كان يرفض الانتساب إلى لقب «القرضاوي» بسبب تلك الخلافات.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن صناعة المظلومية والمتاجرة بها تمثل أحد الأساليب التي تعتمد عليها الجماعة في تعاملاتها، بهدف توظيف المشاعر واستثمار الأزمات لخدمة أهدافها السياسية والتنظيمية.

تعمل خارج مصر

وتابع أن جماعة الإخوان تحاول توظيف المظلة الإسلامية في أنشطتها، بما يجعل مواجهة هذه الكيانات تتطلب تحركًا قانونيًا وتنظيميًا يتناسب مع طبيعة الشبكات التي تعمل خارج مصر.