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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق علاج الصرع وزيادة كهرباء المخ

الصرع
الصرع
اسماء محمد

الصرع  هو اضطراب عصبي مركزي يصبح فيه نشاط الدماغ غير طبيعي، مما يسبب نوبات أو تشنجات، وأحياناً فقدان الوعي وتختلف خطط العلاج باختلاف حالة المريض، وغالباً ما تبدأ بالأدوية، وتتطور إلى خيارات أخرى إذا لمستجيب لها.  



الأدوية المضادة للنوبات

ووفقا لما أورده موقع كيلافند كلينك ​يمكن السيطرة على النوبات بالنسبة لمعظم المصابين بالصرع،  باستخدام الأدوية وهذه الأدوية لا تعالج المرض بحد ذاته، لكنها تقلل من تكرار وشدة النوبات الكهربائية في الدماغ.  
 

و يجب تناول الأدوية تماماً كما وصفها الطبيب و قد يحتاج الطبيب لتجربة أدوية متعددة أو تعديل الجرعات حتى يتم الوصول إلى الدواء المناسب الذي يسيطر على النوبات بأقل قدر ممكن من الآثار الجانبية.  

العمليات الجراحية

​عندما تفشل الأدوية في توفير السيطرة الكافية على النوبات، تصبح الجراحة خياراً مطروحاً:  
​استئصال بؤرة الصرع: يقوم الجراح بإزالة المنطقة من الدماغ المسؤولة عن إطلاق النوبات.  

​الاستئصال بالحرارة

تقنية أقل توغلًا تستخدم مسبار ليزر حراري لتدمير الأنسجة الدماغية الصغيرة المسببة للنوبات بدقة عالية.  
​جراحات أخرى: مثل قطع الجسم الثفني (فصل نصفي الدماغ لتقليل انتشار النوبات) أو قطع النواتج العصبية في الحالات المعقدة.  



العلاج بالتحفيز العصبي

​في حال عدم نجاح الأدوية وعدم إمكانية إجراء جراحة الإزالة التقليدية، تُستخدم أجهزة طبية مزروعة لتحفيز الأعصاب والدماغ وتخفيف النوبات ويوجد منه انواع:

​تحفيز العصب الحائر

زرع جهاز تحت جلد الصدر يرسل نبضات كهربائية عبر العصب الحائر في العنق إلى الدماغ لتقليل النوبات. 

​تحفيز الدماغ العميق

زرع أقطاب كهربائية (إلكترودات) في أعماق الدماغ مرتبطة بجهاز يشبه منظم ضربات القلب في الصدر، يرسل نبضات منتظمة لتنظيم النشاط الكهربائي.
 
​التحفيز العصبي

جهاز يتم زرعه لمراقبة موجات الدماغ، وعندما يكتشف أي نشاط كهربائي غير طبيعي يبدأ فوراً بإرسال تحفيز كهربائي لإيقاف النبة قبل حدوثها.  



العلاج الغذائي

 

هو نظام غذائي عالي الدهون ومنخفض جداً في الكربوهيدرات، وقد ثبتت فعاليته بشكل خاص لدى الأطفال والمصابين الذين لا تستجيب حالاتهم للأدوية ويتم اتباعه تحت إشراف دقيق من الطبيب وأخصائي التغذية.  

​يتناول هذا الفيديو مقدمة مرئية من الخبراء حول أحدث التقنيات الطبية المتقدمة وخيارات علاج الصرع الحديثة المتاحة للمرضى.

الصرع علاج الصرع طرق علاج الصرع العمليات الجراحية الأدوية

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