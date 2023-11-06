فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة بأكمام طويلة و اتسم التصميم بالنقوشات و التطريزات وكشف عن قوامها المثالي.

انتعلت شمس الكويتية حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأصفر، وقد أثارت إطلالتها جدلا بين متابعيها على السوشيال ميديا.

واعتمدت شمس الكويتية على خصلات شعرها القصير للغاية، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

شمس الكويتية

شمس الكويتية