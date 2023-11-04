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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فستانها اللافت.. 10 صور تكشف أبرز إطلالات خطيبة كريم داش

خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش

أحتفل مساء أمس الفنان الشاب كريم داش بحفل خطوبته من هايدي الخولي في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

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وتألقت خطيبة كريم داش في الخطوبة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض، واتسم التصميم ببعض التطريزات البسيطة.

وانتعلت خطيبة كريم داش حذاء صيفي ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت خطيبة كريم داش على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وتحرص هايدي الخولي خطيبة كريم داش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وإليكم أبرز إطلالات خطيبة كريم داش…

 

خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
خطيبة كريم داش
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