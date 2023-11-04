نشرة المرأة والصحة.. فستان دينا داش في خطوبة شقيقها يثير الجدل.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحلبة باستمرار ؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية، وغالبًا ما يشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات، بينما يؤدي بصمت إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء الحيوية الأخرى.

مع التلقبات الجوية نصاب بالسعال بشكل مستمر، ولا نعرف كيف نتخلص منه، وهناك بعض الحالات يكون السعال مزمن، مما يسبب الأرق خلال النوم، أو الشعور بضيق التنفس أثناء اليوم.

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حساب برنامجها هي وبس على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بصورة جديدة لها.

حرصت دينا داش ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل خطوبة شقيقها كريم داش.

يحتوي مشروب الحلبة للساخن على العديد من الفوائد الصحية للجسم، وهو من المشروبات الشتوية الدافئة، والتي يمكن شربها بأكثر من طريقة سادة أو مع الحليب.