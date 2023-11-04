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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. فستان دينا داش في خطوبة شقيقها يثير الجدل.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحلبة باستمرار ؟

دينا داش وشقيقها
دينا داش وشقيقها

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية، وغالبًا ما يشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات، بينما يؤدي بصمت إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء الحيوية الأخرى.

عليك بالذهاب للطبيب على الفور.. احترس من السعال في هذه الحالات

مع التلقبات الجوية نصاب بالسعال بشكل مستمر، ولا نعرف كيف نتخلص منه، وهناك بعض الحالات يكون السعال مزمن، مما يسبب الأرق خلال النوم، أو الشعور بضيق التنفس أثناء اليوم.

بملابس أنيقة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر حساب برنامجها هي وبس على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بصورة جديدة لها.

شاهد.. فستان دينا داش في خطوبة شقيقها يثير الجدل

حرصت دينا داش ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل خطوبة شقيقها كريم داش.

سادة أو بالحليب.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الحلبة باستمرار ؟

يحتوي مشروب الحلبة للساخن على العديد من الفوائد الصحية للجسم، وهو من المشروبات الشتوية الدافئة، والتي يمكن شربها بأكثر من طريقة سادة أو مع الحليب.

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