عليك بالذهاب للطبيب على الفور.. احترس من السعال في هذه الحالات

مع التلقبات الجوية نصاب بالسعال بشكل مستمر، ولا نعرف كيف نتخلص منه، وهناك بعض الحالات يكون السعال مزمن، مما يسبب الأرق خلال النوم، أو الشعور بضيق التنفس أثناء اليوم.

حالات يتوجب عليها اللجوء للطبيب في حالة السعال المستمر

لا يرتبط السعال الجاف بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه، ولكن دون جدوى.

وفي بعض الحالات لا يجب السكوت فيها عن السعال، وينبغي استشارة الطبيب فوراً، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي :

_ إذا كان المصاب بالسعال الجاف عمره أقل من 5 سنوات.

_ إذا كان السعال الجاف يحتوي على مخاط أو دم.

_ إذا ترافق السعال الجاف مع ضيق التنفس.

_ إذا ازدادت وتيرة السعال الجاف بشكل خاص في الليل.

حالات يتوجب عليها اللجوء للطبيب في حالة السعال المستمر



_ السعال الجاف المصاحب للتدخين.

_ إذا صاحب السعال ارتفاع درجة الحرارة: صداع مستمر أو وجود طفح جلدي أو التهابات في الأذن.

_ في حال حصول فقدان كبير للوزن مع ألم في العضلات.

_ إذا كان المصاب بالسعال الجاف لديه ارتفاع في ضغط الدم، أو أنه يعاني أمراض القلب أو الربو أو مشكلات في المعدة.

_ إذا كانت المرأة التي تعاني السعال حامل أو كانت في فترة الرضاعة الطبيعية، إذ يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على صحتها أو صحة طفلها.

_ إذا أصبح لدى المصاب بالسعال حساسية من بعض الأدوية أثناء تناوله إياها.