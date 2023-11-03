بمواد طبيعية.. 7 طرق فعالة لعلاج السعال الجاف

لا يرتبط السعال الجاف بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه، ولكن دون جدوى.

طرق فعالة لعلاج السعال الجاف



ينقسم السعال الجاف إلى ثلاثة أنواع، فمنه من يقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف، أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيء ما عالق في حلقه، ومنه من يقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة، الذي يجعل المريض يشعر عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس.

وبالنسبة للنوع الثالث، فإنه يقترن بوجود بكتيريا. في هذه الحالة، يسعل المريض بشكل متواصل ويكون ذلك متبوعاً بشهيق.

ويمكن علاج السعال الجاف بجلسات البخار، وفيها يقوم المريض باستنشاق بخار ساخن يقلل من حدة السعال، ويمكن تلقيها عند الطبيب أو في المشفى، كما تتوافر في الصيدليات بعض أجهزة البخار التي تصلح للاستخدام في المنزل.

طرق فعالة لعلاج السعال الجاف



وهناك بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة لعلاج والتخلص من السعال الجاف، ومن ابرزها ما يلي :

_ العسل:

وهو من أقدم علاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة له، بسبب أثره المعروف في تلطيف الحلق.



_ الكركم.

_ الزنجبيل.

_ الثوم.

_ أوراق الجوافة.

_ المضمضة بالماء المالح.

_ العرقسوس.