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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

صدى البلد

ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية، وغالبًا ما يشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات، بينما يؤدي بصمت إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء الحيوية الأخرى.

في حين أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتأثر بالوراثة والعمر، إلا أن نمط الحياة يلعب دورًا مهمًا في تطوره وإدارته، ومن المثير للدهشة أن فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر ارتفاع ضغط الدم بسبب العديد من الأخطاء الشائعة في نمط الحياة.

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هذه الأخطاء الشائعة تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

قلة النشاط البدني
في فصل الشتاء، يميل الكثير من الأشخاص إلى أن يصبحوا أقل نشاطًا، يمكن أن تشجعك درجات الحرارة الباردة والأيام الأقصر على تخطي التمرين والنوم تحت الأغطية. 

ومع ذلك، فإن عدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة المستقر قد يؤدي إلى الشعور بالراحة مؤقتًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة التوتر وانخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية، وكلها عوامل تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

يعد الحفاظ على روتين تمرين ثابت، حتى خلال فصل الشتاء، أمرًا ضروريًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم، انخرط في التمارين الداخلية أو انضم إلى صالة الألعاب الرياضية لتظل ملتزمًا بالنشاط البدني حتى في الأشهر الباردة.

الإفراط في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية 

الشتاء مرادف للأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، والتي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح، سواء كانت الحلوى أو الشوكولاتة الساخنة، فإن استهلاكنا غالبًا ما يزيد في فصل الشتاء.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الوجبات الخفيفة التي تتناولها، بما في ذلك الحساء المعلب ورقائق البطاطس والبيتزا والوجبات المجمدة، إلى زيادة تناول الصوديوم وزيادة الوزن.

يعد الاستهلاك المفرط للملح أحد عوامل الخطر المعروفة لارتفاع ضغط الدم، لأنه يمكن أن يتسبب في احتفاظ الجسم بالمياه، مما يزيد من ضغط الدم، تأكد من تناول الطعام المطبوخ في المنزل في الغالب، والتحكم في كمية الطعام وتناول الكثير من الفواكه والخضراوات.

عدم شرب كمية كافية من الماء

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الجفاف يشكل مصدر قلق في المقام الأول خلال أشهر الصيف الحارة. 

ومع ذلك، في فصل الشتاء، قد لا يشعر الأشخاص بالعطش، وبالتالي يشربون كميات أقل من الماء، ويمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع ضغط الدم، حيث يحاول الجسم الحفاظ على الماء عن طريق انقباض الأوعية الدموية، للبقاء رطبًا بشكل صحيح في الشتاء، من الضروري الاستمرار في شرب الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش كما هو الحال في الصيف،  المشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب والماء الدافئ يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات كافية من الترطيب.

زيادة التوتر

يمكن أن يجلب فصل الشتاء ضغوطًا إضافية بسبب الاستعدادات للعطلات والتجمعات العائلية والمخاوف المتعلقة بالطقس، الإجهاد هو سبب معروف لارتفاع ضغط الدم، لأنه ينشط استجابة الجسم "للقتال أو الهروب"، ما يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، يمكن أن تكون ممارسة تقنيات إدارة التوتر، مثل التأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق، مفيدة بشكل خاص خلال فصل الشتاء للمساعدة في الحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاق صحي.
المصدر: timesofindia
 

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