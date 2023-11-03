هل فيروس كورونا مسئول عن زيادة حالات النوبات القلبية.. اعرف الحقيقة

ظهرت في الآونة الأخيرة عدة حالات من النوبات القلبية، خاصة بين الشباب، وخلصت العديد من الدراسات أيضًا إلى أن العدوى مثل فيروس كورونا تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، "درس ICMR أكثر من 700 حالة في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2023، ووجدوا أن المرضى الذين لديهم تاريخ سابق لـ COVID اعترفوا أم لا، كانوا يظهرون أعدادًا أكبر من الوفيات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، ولم يتم ربط ذلك مع التطعيم ضد كوفيد-19، لكنه كان مرتبطًا بشكل أكبر بأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من الموت القلبي المفاجئ أو الذين كانوا يدخنون، والذين كانوا في حالة من الإفراط في تناول الكحول أو الأشكال المتطرفة من التمارين التي ينغمس فيها هؤلاء الأشخاص.



يقول الدكتور راجيف دانغ، المدير الأول ورئيس قسم الطب الباطني والمدير الطبي بمستشفى ماكس جوروجرام: "تم نشره ولكنه يحذر المرضى سواء تم إدخالهم إلى المستشفى أم لا، فيحتاجون إلى توخي الحذر بشأن الحادث".

يقول خبراء الصحة إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الموجودة مسبقًا ولا يدركون ذلك يكونون أكثر عرضة للخطر، "على وجه الخصوص، قد يكون أولئك الذين يعانون من أمراض القلب أو عوامل الخطر الموجودة مسبقًا أكثر عرضة لمضاعفات النوبات القلبية الناجمة عن كوفيد-19، وعلى الرغم من أن الفيروس لا يسبب النوبات القلبية بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات بما في ذلك التهاب عضلة القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وتجلط الدم، كما وضح الدكتور بيمال تشاجر: ، مستشار سابق في AIIMS ومدير مركز القلب SAAOL، نيودلهي.

قد يكون الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الموجودة مسبقًا، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض الشريان التاجي أو قصور القلب، أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات مرتبطة بالقلب إذا أصيبوا بكوفيد-19، يمكن أن تؤدي مشاكل صمام القلب، مثل التضيق أو القلس ، إلى زيادة الضغط على القلب، يمكن أن يؤدي كوفيد-19 إلى تفاقم هذه الحالات وربما يؤدي إلى قصور القلب، يمكن أن يتفاقم عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب البطيني، بسبب التوتر والالتهاب الناجم عن كوفيد-19، وهذا قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات، بما في ذلك جلطات الدم أو النوبات القلبية.

إن فهم المجموعات المعرضة لخطر الإصابة بالمرض يجعل من السهل تحديد الأعراض وبدء التشخيص والعلاج، وفقًا للدكتور سانجيف تشودري، مدير قسم أمراض القلب، مستشفى مارينجو آسيا، جوروجرام، "كبار السن والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض طبية موجودة مسبقًا مثل مرض السكري، أو السمنة، أو اضطرابات الجهاز التنفسي، أو أمراض القلب، أو ضعف المناعة "يجب أن تكون الأنظمة - أكثر حذرًا لأنها أكثر عرضة للخطر، والأطفال الذين يعانون من انخفاض المناعة والمشكلات الطبية الأساسية، والنساء الحوامل هن بعض الأشخاص الذين يحتاجون إلى توخي المزيد من الحذر وحماية أنفسهم قدر الإمكان."

يقول الدكتور تشاجر: "يجب على مقدمي الرعاية ومتخصصي الرعاية الصحية الذين يتفاعلون بشكل متكرر مع الجمهور أو الأشخاص المصابين اتخاذ تدابير السلامة لحماية أنفسهم والأشخاص المسؤولين عنهم".

ما هي الاحتياطات الواجب اتخاذها؟

"يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب إدارتها بعناية عن طريق تناول أدويتهم على النحو الموصوف واستشارة الطبيب بشكل متكرر، ويتطلب ضمان صحة القلب العامة اتباع نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة التمارين الرياضية بشكل متكرر والنوم الكافي وتقليل التوتر، ومن المستحسن أن يقترح الدكتور تشاجر أن أي شخص يعاني من أعراض مثل ضيق التنفس أو ألم في الصدر يطلب المساعدة الطبية على الفور، خاصة إذا كان مصابًا بكوفيد-19 أو معرضًا للخطر.



بالنسبة للدكتور تشودري، فإن الاحتياط الأساسي ضد هذا الاتجاه المثير للقلق هو البقاء في مأمن من فيروس كورونا، "تشمل الاحتياطات عددًا من الخطوات - في المقام الأول الحصول على التطعيم ويوصى بشدة بتناول جرعة معززة إذا ترك أي شخص لذلك، وحمل الأقنعة وارتدائها كلما خرجنا من المنزل، والحفاظ على النظافة الذاتية المناسبة، والتباعد الجسدي، والتنظيف المنتظم للأماكن التي يتم لمسها بشكل متكرر. الأسطح، وتقليل الاتصال الوثيق مع الأفراد المعرضين للخطر، والمراقبة المنتظمة في حالة ملاحظة الأعراض، وتناول نظام غذائي صحي ومتوازن، واتباع نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام وما إلى ذلك،" يوصي الدكتور تشودري.

المصدر: timesofindia.

