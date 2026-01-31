باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام

رمضان 2026 يطرق الأبواب وتهل علينا أول أيامه المباركة فقد تبقت على بداية الشهر الفضيل أيام قليلة، وينتظر المسلمون في أنحاء العالم أول أيام شهر رمضان 2026 من أجل إقامة صلاة التراويح في المساجد والاستماع إلى تلاوة القرآن، ولكن يزداد التساؤل عن الموعد الفلكي لبدء شهر رمضان، وكم هي عدد ساعات الصيام في رمضان وموعد أذان المغرب أول يوم من رمضان.

وكان يوم الثلاثاء 20 يناير هو غرة شهر شعبان، وبدأ بعدها العد التنازلي على بداية شهر رمضان 2026 وسوف نعرض في السطور التالية تفاصيل مهمة عن أول يوم وعدد ساعات الصيام هذا العام.

بداية شهر رمضان 2026

وطبقا لما أظهرته الحسابات الفلكية الأولية، فإن بداية شهر رمضان 2026 سيكون موعده في مصر هو يوم الأربعاء والموافق 18 فبراير.

وينتظر المصريون بيان استطلاع رؤية هلال شهر رمضان من دار الإفتاء المصرية، والتي سوف تعلنه يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير المقبل، فإذا ثبتت الرؤية سيكون أول يوم رمضان هو الأربعاء 18 فبراير وأما في حالة عدم ثبوت الرؤية فسوف يكون أول يوم من شهر رمضان هو الخميس 19 فبراير.

ساعات الصيام بداية شهر رمضان 2026

ومع بداية شهر رمضان 2026 يتساءل البعض عن موعد أذان المغرب أول يوم رمضان وعدد ساعات الصيام، ووفقا لموقع هيئة المساحة فإن أذان الفجر في بداية شهر رمضان 2026 بالقاهرة وعدد من المحافظات سيكون كالآتي:

موعد صلاة الفجر

القاهرة: 5:05 ص

الإسكندرية: 5:11 ص

أسوان: 4:57 ص

مطروح: 5:21 ص

الغردقة: 4:54 ص

شرم الشيخ: 4:53 ص

موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

القاهرة: 5 : 46 دقيقة

الإسكندرية: 5 : 50 دقيقة

أسوان: 5 : 45 دقيقة

مطروح: 6 : 9 دقائق

وبعد حساب عدد الساعات بين موعد أذان المغرب وأذان الفجر وفي أول يوم من شهر رمضان 2026 في القاهرة فسوف يكون عدد ساعات الصيام هو نحو 12 ساعة و41 دقيقة.

وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى، ويمكن حساب عدد ساعات الصيام من خلال طرح توقيت أذان الفجر من توقيت أذان المغرب وفقًا لكل محافظة.

دعاء استقبال رمضان

يستحب في دعاء استقبال شهر رمضان كامل أن نقول: اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.

اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

اللهم لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ.

اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني.

اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبراً واحتساباً، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيراً لي من ألف شهر.

ويستحب أن يقال في دعاء دخول شهر رمضان اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا..اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنا يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّا نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من النّار، اللهمّ إنّا نعوذ بك من غضبك وسخطك، اللهمّ إنّا نعوذ بك من شرور الدنيا، ونلوذ إليك من مصاعب الحياة، فاكفِنا وارزقنا راحة البال يا أرحم الرّاحمين.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ بلّغنا رمضان ونحن ننعمُ بالأمنِ والأمان، والسّلامة والإسلام.

اللهمّ بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، اللهمّ أعِدهُ علينا أعواماً عديدة وأزمنةٍ مديدة، اللهمّ اجعلنا فيه من الزّاهدين، اللهمّ اجعلنا فيه من المتصدّقين، اللهمّ اجعلنا فيه من القائمين المستغفرين.

اللهم بلّغنا رمضان وأنت راضٍ عنّا، يا رب أهلّ هلاله علينا بالأمن، والخير، والسلامة، اللهمّ سلّمنا لرمضان وسلّم رمضان لنا، وتقبّله منّا يا رب العالمين.



أدعية استقبال رمضان

الدعاء أسهل العبادات وأفضلها ، خاصة في الصلاة وفي موضع السجود فهي الأقرب بين العبد وربه.. ودعاء استقبال رمضان في السطور التالية.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء.

اللهم في رمضان نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا فإستجبها يا رحيم.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت أسمائنا في صحائف العتقاء واصلحت حالنا وأجبت دعائنا وغفرت ذنوبنا.

اللهم لا تختم رمضان إلا وقد رفعت وكتبت أسمائنا ووالدينا وأمواتنا في صحائف العتقاء. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.

كما نقول في دعاء استقبال رمضان اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.