قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تكشف كيفية إحيائها والموقف من الأحاديث الضعيفة عنها

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف رغَّب في إحياء ليلة النصف من شعبان، وحثَّ على اغتنام نفحاتها المباركة، لما تحمله من خيرات وبركات عظيمة، مشيرة إلى أن ذلك يكون بقيام ليلها وصيام نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما يتنزل فيها من نفحات الرحمة الإلهية.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ يُنْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكْتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ»، وهو الحديث الذي رواه الإمام الدارقطني، مؤكدة ما لهذه الليلة من مكانة خاصة في ميزان الفضل الإلهي.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان كثيرة، وإن كان في بعض أسانيدها مقال عند أهل العلم، إلا أنها في مجموعها يقوِّي بعضُها بعضًا؛ نظرًا لكثرة طرقها وتعدد رواتها، وهو ما قرره العلماء قديمًا وحديثًا.

وأكدت أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال، على أقل تقدير، ما دام غير شديد الضعف، وهو ما يجعل إحياء ليلة النصف من شعبان بالطاعات والعبادات من الأمور المستحبة شرعًا، لما تحمله من معانٍ إيمانية سامية، وفرص عظيمة للتقرب إلى الله تعالى.

وشددت دار الإفتاء المصرية في ختام بيانها على أهمية اغتنام هذه الليلة المباركة بالإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، في إطار نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ قيم التنوير والفهم الرشيد للدين، مؤكدة أن شهر شعبان هو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله، ويجب على المسلم أن يستعد فيه روحانيًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق

  • اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير في أوله وآخره وظاهره وباطنه، والدرجات العليا من الجنة. 
  • اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليّ وتغفر لي وترحمني».
  • «اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى – عليه السلام – وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود – عليه السلام – فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله واستجلبت محبتهم».
  • «اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكرًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».
  • «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلِم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل عليّ، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».
  • «اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعًا على السرائر والضمائر والهواجس، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما يقر به أعيننا ويغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم».
دار الإفتاء ليلة النصف من شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان فضل ليلة النصف من شعبان كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع أعمال التصحيح والرصد وتقدير الدرجات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 بـأسيوط برقم الجلوس

تعليم الشرقية

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ترشيحاتنا

هاتف شاومي

سعر ومواصفات xiaomi 17 pro max.. عدسة عائمة وبطارية لها بعمر طويل

شراكة

شراكة استراتيجية جديدة لتعزيز حلول التصنيع المحلي لزيوت المحركات الأصلية

ام جى 6 موديل 2021

إم جى 6 سيدان سعرها 750 ألف جنيه

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد