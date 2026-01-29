ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تكشف كيفية إحيائها والموقف من الأحاديث الضعيفة عنها

قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف رغَّب في إحياء ليلة النصف من شعبان، وحثَّ على اغتنام نفحاتها المباركة، لما تحمله من خيرات وبركات عظيمة، مشيرة إلى أن ذلك يكون بقيام ليلها وصيام نهارها؛ سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما يتنزل فيها من نفحات الرحمة الإلهية.

وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ يُنْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكْتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ»، وهو الحديث الذي رواه الإمام الدارقطني، مؤكدة ما لهذه الليلة من مكانة خاصة في ميزان الفضل الإلهي.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان كثيرة، وإن كان في بعض أسانيدها مقال عند أهل العلم، إلا أنها في مجموعها يقوِّي بعضُها بعضًا؛ نظرًا لكثرة طرقها وتعدد رواتها، وهو ما قرره العلماء قديمًا وحديثًا.

وأكدت أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال، على أقل تقدير، ما دام غير شديد الضعف، وهو ما يجعل إحياء ليلة النصف من شعبان بالطاعات والعبادات من الأمور المستحبة شرعًا، لما تحمله من معانٍ إيمانية سامية، وفرص عظيمة للتقرب إلى الله تعالى.

وشددت دار الإفتاء المصرية في ختام بيانها على أهمية اغتنام هذه الليلة المباركة بالإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، في إطار نشر الوعي الديني الصحيح، وترسيخ قيم التنوير والفهم الرشيد للدين، مؤكدة أن شهر شعبان هو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله، ويجب على المسلم أن يستعد فيه روحانيًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

دعاء ليلة النصف من شعبان للرزق