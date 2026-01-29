قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
على حافة الهاوية.. أسامة كمال: العالم يترقب قرارًا قد يشعل المنطقة في لحظة
بالأرقام.. اللجنة الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لـ 1268 استغاثة وتُصدر 232 قرار علاج خلال يناير
المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي
رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا
ترامب يدرس توجيه ضربة واسعة لإيران وسط تعثر المفاوضات النووية
ترامب يصعد ضد طهران.. أسطول أمريكي ضخم في الطريق وأنظمة دفاع جوي تنتشر بالمنطقة
سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا
ديني

حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع

صيام يوم النصف من شعبان
صيام يوم النصف من شعبان
أحمد سعيد

مع اقتراب يوم 15 شعبان يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم صيام يوم النصف من شعبان، حيث يرغب كثيرون في اغتنام الثواب بالصيام، وقد ثبت عن النبي صلى الله علي وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، لذا نعرض في السطور التالية حكم صيام يوم النصف من شعبان.

حكم صيام يوم النصف من شعبان

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء، أن إحياء ليلة النصف من شعبان جائز شرعًا سواء كان ذلك فُرادى أو جماعات، سرًّا أو جهرًا، بل إن الاجتماع لها أولى وأرجى للقبول، لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ للهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا...» أخرجه البخاري.

وتابعت دار الإفتاء، عبر الصفحة الرسمية عبر فيسبوك، رغَّبَ الشرع الشريف في إحياء ليلة النصف من شعبان، واغتنام نفحاتها؛ وذلك يكون بقيام ليلها وصوم نهارها، سعيًا لنيل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَفْتَحُ اللهُ الْخَيْرَ فِي أَرْبَعِ لَيَالٍ: لَيْلَةِ الْأَضْحَى، وَالْفِطْرِ، وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان؛ ينْسَخُ فِيهَا الْآجَالَ وَالْأَرْزَاقَ، وَيَكتُبُ فِيهَا الْحَاجَّ، وَفِي لَيْلَةِ عَرَفَة إِلَى الْأَذَانِ» أخرجه الدارقطني.

موعد ليلة النصف من شعبان 2026

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم الثلاثاء 20 يناير هو غرة شهر شعبان، فإن ليلة النصف من شعبان 2026 وهي يوم 14 من شهر شعبان وسوف تتزامن مع ليلة الإثنين 2 فبراير المقبل، وتنتهي مع أذان المغرب اليوم التالي وهو 15 شعبان.

ويتسابق كثيرون في اغتنام فضل ليلة النصف من شعبان 2026 بأداء أفضل العبادات ومن أفضل ما يأتي به المسلم في هذه الليلة:

عبادات ليلة النصف من شعبان

يستحب لكل مسلم أن يبدأ ليلة النصف من شعبان 2026 بعدد من الطاعات التي تقربه من الله عز وجل ومن أحب هذه الطاعات :

  • الصيام فيمكن للمسلم أن يصوم يوم ليلة النصف من شعبان فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل، لأنه ترفع خلاله الأعمال إلى الله.
  • قيام الليل فهو سُنة مؤكدة عن الرسول وتبدأ من بعد صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان وتستمر حتى طلوع الفجر.
  • الإكثار من الاستغفار والدعاء بما يجلب خيري الدنيا والآخرة خاصة في ليلة النصف من شعبان 2026 .
  • قراءة القرآن حيث إن بكل حرف يتلوه قارئ القرآن يأخذ عليه ثوابا.
  • إخراج الصدقات وزكاة الأموال والصدقة.

أفضل عبادة ليلة النصف من شعبان

وأما بالنسبة إلى أفضل عبادة ليلة النصف من شعبان، فإن مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن شهر شعبان نبّه سيدنا النبي ﷺ على فضله، وكان يُكثر الصوم فيه؛ مستشهدا بما جاء عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قَالَتْ: «ما رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ».

وأضاف الأزهر للفتوى، في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يستحب الإكثار من الصيام في شعبان، وهو شهر تُرفع فيه أعمال العباد إلى ربهم، وَرَفْعُها حال صَوم العبد أَرْجَى لقبولها؛ فعن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ». [أخرجه النسائي].

دعاء ليلة النصف من شعبان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة نص دعاء ليلة النصف من شعبان، مؤكدة مشروعيته وحُسن تلاوته في هذه الليلة المباركة، وجاء نص الدعاء كما يلي:

  • «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَام، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ».
  • اللهم صل علي سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.
  • اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
  • يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
يوم 15 شعبان حكم صيام يوم النصف من شعبان صيام يوم النصف من شعبان النصف من شعبان شعبان دار الإفتاء الإفتاء

