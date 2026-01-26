قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا كان يفعل الصحابة والسلف الصالح فى شهر شعبان؟ الأوقاف توضح

ماذا كان يفعل الصحابة والسلف الصالح فى شهر شعبان
ماذا كان يفعل الصحابة والسلف الصالح فى شهر شعبان
شيماء جمال

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن كيفية استقبال الصحابة والسلف الصالح لشهر شعبان وماذا كانوا يفعلون فيه.

 

ماذا كان يفعل الصحابة فى شهر شعبان

وقالت الأوقاف: لم يكن الصحابة والتابعون ينظرون لشعبان كشهر عادي، بل كانوا يلقبونه بـ "شهر القراء"، حيث كانوا يتفرغون فيه لقراءة القرآن وتهيئة القلوب، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان". [لطائف المعارف، ابن رجب الحنبلي، ص ١٤٣].

وتابعت: يروى عن عمرو بن قيس الملائي أنه كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، وكان يقول: "طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان"، [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، ج ١، ص ٣٣١]، وهذا الفعل يدل على أن السلف فهموا أن "نهاية السنة الإيمانية" تتطلب عزلة مؤقتة عن شواغل الدنيا لإتمام الجرد الروحي.

شهر القراء

وعن سلمة بن كهيل قال: "كان يقال شهر شعبان شهر القراء"، [لطائف المعارف، ابن رجب الحنبلي، ص ١٤٣]، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: "هذا شهر القراء"، فكانوا يستعدون بختمات القرآن الكريم ليكون لسانهم رطبًا بذكر الله عند دخول رمضان، وليضمنوا أن أعمالهم التي ترفع في شعبان مزينة بكلام الله.

ماذا كان يفعل السلف الصالح فى شهر شعبان

ونوهت أن المعلى بن الفضل قال عن حال السلف مع هذه الشهور: "كانوا يدعون الله تعالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون ستة أشهر أن يتقبل منهم"، وهذا يضع شعبان في قلب هذه الدعوات، فهو الشهر الذي يسبق رمضان مباشرة، وفيه يشتد الإلحاح بالدعاء والعمل الصالح ليكون الختام مسكًا والبدء نورًا". [لطائف المعارف، ابن رجب الحنبلي، ص ٢٠٤].

الأوقاف الصحابة السلف الصالح شهر شعبان ماذا كان يفعل الصحابة فى شهر شعبان شهر القراء ماذا كان يفعل السلف الصالح فى شهر شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

بداية شهر رمضان 2026

بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام

ترشيحاتنا

المركزى لمتبقيات المبيدات

البصمة الكربونية وانعكاساتها على الصادرات الزراعية.. ندوة بالمركزي للمبيدات

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس بطرس بالمنيا الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء، يشهد احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

بالصور

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد