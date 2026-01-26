بعد إثارتها تفاعلًا واسعا بالسوشيال ميديا.. اهتمام كبير بالإندونيسية ييلي طالبة الأزهر

في إطار توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر،استقبل رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، بمكتبه، الطالبة الإندونيسية ييلي بوترياني، صاحبة الكلمة المؤثرة في شكر الأزهر الشريف، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، محققة ملايين المشاهدات، ومعبرة بصدق عن مشاعر الامتنان والانتماء لهذا الصرح العلمي العريق.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس القطاع بالطالبة، مشيدًا بما قدمته من نموذج مشرّف لطالبات الأزهر الوافدات، وبما حملته كلمتها من مشاعر صادقة عكست المكانة الرفيعة للأزهر الشريف في قلوب طلابه من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن هذه النماذج المضيئة تُجسد الرسالة العالمية للأزهر القائمة على الوسطية والعلم والتعايش.

وأكد رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية أن الأزهر الشريف يولي الطلاب الوافدين اهتمامًا بالغًا، تنفيذًا لتوجيهات قيادته، من خلال توفير الرعاية المتكاملة علميًا وإنسانيًا وثقافيًا، بما يسهم في إعدادهم ليكونوا سفراء حقيقيين للأزهر في بلدانهم، وحملةً لرسالته السامية.

وخلال حديث الطالبة مع السيد رئيس القطاع، أشارت إلى أنها قامت بكتابة رسالة خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر في مذكراتها الشخصية، عبّرت فيها بلغتها الإندونيسية عن مشاعر الحب والامتنان والعرفان لما يقدمه الأزهر الشريف من علم ورعاية واحتواء لطلابه الوافدين، مؤكدة أن الأزهر سيظل حاضرًا في وجدانها ما حييت.

وفي ختام الزيارة، قدّم السيد رئيس القطاع للطالبة مصحفًا شريفًا هديةً، إلى جانب أعداد من مجلة «سطور مشرقة» الصادرة عن قطاع مدن البعوث الإسلامية، تقديرًا لتميزها ولما عبّرت عنه من شكر ووفاء للأزهر الشريف، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية.