انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري عليه

واصل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، فعالياته الثقافية والدعوية، مع انطلاق أنشطة اليوم الخامس، وسط استمرار توافد كثيف من جمهور المعرض من مختلف الفئات العمرية، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها الجناح، في إطار رسالته العلمية والتنويرية الرامية إلى تعزيز الوعي وبناء الإنسان.

وشهد جناح الأزهر إقبالًا ملحوظًا على ركن الفتوى، حيث تفاعل الزوار مع المفتين والمفتيات، وحرصوا على طرح أسئلتهم الشرعية والفكرية، في أجواء تتسم بالوسطية والانضباط المنهجي، بما يعكس ثقة الجمهور في المرجعية الأزهرية ودورها في تصحيح المفاهيم ونشر الفهم الصحيح للدين.

كما جذب ركن الخط العربي اهتمام رواد المعرض، لما يقدمه من عروض حية لفنون الخط والزخرفة الإسلامية، إلى جانب تعريف الزائرين بجماليات الحرف العربي وأبعاده الحضارية، فيما حظي ركن الطفل بتفاعل كبير من الصغار وأسرهم، من خلال أنشطة تعليمية وتثقيفية وترفيهية تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والوطنية بأسلوب مبسط وجذاب.

كما استمر طلاب المعاهد الأزهرية في تقديم باقة من العروض المتميزة التي نالت استحسان الجمهور، شملت تلاوات قرآنية عطرة، وفقرات إنشاد ديني وابتهالات روحانية، إلى جانب عروض فنية وتثقيفية تجسد قيم الأزهر ورسائله السامية، فضلًا عن نماذج محاكاة للجامع الأزهر الشريف، عرّفت الزوار بتاريخ الجامع ودوره العلمي والدعوي عبر العصور، واستمر الزوار في التفاعل مع شخصية جناح الأزهر لهذا العام، الشيخ عبد الغني عبد الخالق، حيث تعرفوا على ملامح سيرته العلمية والفكرية، وإسهاماته في خدمة المنهج الأزهري، في إطار حرص الجناح على إبراز رموز الأزهر وعلمائه المؤثرين.

ويؤكد جناح الأزهر الشريف، من خلال فعالياته المتنوعة، حضوره الفاعل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه منصة ثقافية وتوعوية تجمع بين العلم والدين والفن، وتسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير، وترسيخ قيم الوسطية والانتماء وحب الوطن.