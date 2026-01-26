قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: لا إصلاح اقتصادي حقيقي دون إصلاح إداري.. وبناء الإنسان أولوية
مدبولي: جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي تجسيد للعلاقات الشراكة الممتدة مع دولة الإمارات
مدبولي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي لتطوير قرى الريف
خلافات الميراث تدفع مزارعا للاعتداء على والدته بالضرب في الغربية
تأكيدا لصدى البلد.. عمرو محمود ياسين ينفي تشابه وننسى اللي كان مع أزمة ياسمين عبدالعزيز وطليقها أحمد العوضي
الأهلى يتصدر قائمة الأفضل فى دورى أبطال أفريقيا.. وترتيب بيراميدز مفاجأة
بيع بورتريه نادر لواشنطن بــ 2.8 مليون دولار.. إيه الحكاية؟
أوباما وكلينتون يهاجمان ترامب بعد مقـ.تل مواطنين على يد عملاء الهجرة
موهبة استثنائية تكتب التاريخ مبكرا.. لامين يامال يتفوق على ميسي ورونالدو بالأرقام
بعد الجولة الثالثة.. من اقترب من التأهل في الكونفدرالية ومن ينتظر الحسابات المعقدة؟
رئيس الوزراء يكرم الفائزين بـ جائزة مصر للتميز الحكومي
وزيرة التخطيط: الاستثمار في الشباب والكفاءات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري عليه

انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري على أنشطته التفاعلية
انطلاق فعاليات اليوم الخامس بجناح الأزهر بمعرض الكتاب واستمرار الإقبال الجماهيري على أنشطته التفاعلية
شيماء جمال

واصل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، فعالياته الثقافية والدعوية، مع انطلاق أنشطة اليوم الخامس، وسط استمرار توافد كثيف من جمهور المعرض من مختلف الفئات العمرية، للمشاركة في الفعاليات المتنوعة التي يقدمها الجناح، في إطار رسالته العلمية والتنويرية الرامية إلى تعزيز الوعي وبناء الإنسان.

وشهد جناح الأزهر إقبالًا ملحوظًا على ركن الفتوى، حيث تفاعل الزوار مع المفتين والمفتيات، وحرصوا على طرح أسئلتهم الشرعية والفكرية، في أجواء تتسم بالوسطية والانضباط المنهجي، بما يعكس ثقة الجمهور في المرجعية الأزهرية ودورها في تصحيح المفاهيم ونشر الفهم الصحيح للدين.

كما جذب ركن الخط العربي اهتمام رواد المعرض، لما يقدمه من عروض حية لفنون الخط والزخرفة الإسلامية، إلى جانب تعريف الزائرين بجماليات الحرف العربي وأبعاده الحضارية، فيما حظي ركن الطفل بتفاعل كبير من الصغار وأسرهم، من خلال أنشطة تعليمية وتثقيفية وترفيهية تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والوطنية بأسلوب مبسط وجذاب.

كما استمر طلاب المعاهد الأزهرية في تقديم باقة من العروض المتميزة التي نالت استحسان الجمهور، شملت تلاوات قرآنية عطرة، وفقرات إنشاد ديني وابتهالات روحانية، إلى جانب عروض فنية وتثقيفية تجسد قيم الأزهر ورسائله السامية، فضلًا عن نماذج محاكاة للجامع الأزهر الشريف، عرّفت الزوار بتاريخ الجامع ودوره العلمي والدعوي عبر العصور، واستمر الزوار في التفاعل مع شخصية جناح الأزهر لهذا العام، الشيخ عبد الغني عبد الخالق، حيث تعرفوا على ملامح سيرته العلمية والفكرية، وإسهاماته في خدمة المنهج الأزهري، في إطار حرص الجناح على إبراز رموز الأزهر وعلمائه المؤثرين.

ويؤكد جناح الأزهر الشريف، من خلال فعالياته المتنوعة، حضوره الفاعل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه منصة ثقافية وتوعوية تجمع بين العلم والدين والفن، وتسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير، وترسيخ قيم الوسطية والانتماء وحب الوطن.

جناح الأزهر معرض الكتاب جناح الأزهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب المعرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

النجم العالمي خابي لام

صفقة تاريخية.. خابي نجم التيك توك يبيع شركته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: جائزة التميز الحكومي إحدى ثمار التعاون بين مصر والإمارات

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومي أصبحت عنوانا لإرادة التطوير

صورة أرشيفية

تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري والمجتمع المدني لتوفير احتياجات غزة

بالصور

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام
أضرار حمص الشام

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه و الاعراض و الاسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد