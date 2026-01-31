الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ستتوجه إلى المطار مباشرة عقب انتهاء مباراة يانج أفريكانز، للعودة إلى القاهرة دون أي تأخير.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الأهلي سيتوجه للمطار بعد مباراة يانج أفريكانز مباشرة للعودة للقاهرة بسبب ضيق الوقت قبل مباراة البنك الأهلي".

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الجمعة على استاد أماني بجزيرة زانزبار في تنزانيا، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

قاد ييس توروب، المدير الفني، فقرات المران التي بدأت بجانب مطول من التدريبات البدنية المتنوعة.

كما أدى اللاعبون جوانب متنوعة من تدريبات الكرة قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة.