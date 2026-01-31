قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مصر ثباتًا على مستوى الجهاز المصرفي وذلك في تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 31-1-2026 وذلك منذ آخر تداول في البنوك يوم الأربعاء الماضي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع منذ آخر تعامل يوم الأربعاء الماضي.

سعر الدولار في مصر

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وبلغ  أقل سعر الدولار مقابل الجنيه  في أحد بنوك القطاع الخاص وهما بنكي" الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

استمرار الاستقرار

ويستمر ثبات سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات اليومفي السوق الرسمية لتداول العملة.

الدولار ثابت

وأظهر سعر الدولار ثباتًا على مدار الـ4 أيام الماضية منذ آخر تداول له منذ الأربعاء الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

لماذا استقر سعر الدولار

مع انتهاء تداولات سعر الدولار في البنوك المصرية منذ الأربعاء الماضي؛ اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتباراَ من الخميس الماضي حتي مساء اليوم السبت بمناسبة احتفالات ثورة 25 يناير 2011 و عيد الشرطة المصرية بالإضافة إلي مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.

تحركات الدولار

وعلى مدار الأسبوع الجاري فقد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 18 قرشًا في المتوسط حتى الأربعاء الماضي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ  أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و 46.88 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية"

ووصل سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,84 جنيه للشراء و 46,88 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، البركة".

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك - صورة أرشيفية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46,86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول،المصرف المتحد، ميد بنك".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قناة السويس، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني QNB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و47.1 جنيه للبيع في بنك نكست.

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.02 جنيه للشراء و 46.12 جنيه للبيغ في بنك القاهرة الحكومي.

مواجهة الاحتيال

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، أن البنك استطاع خلال العام الماضي إجهاض حالات إحتيالية بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه في العام الماضي بما يمثل 268% عن عمليات الإحتيال المحبطة خلال عام 2024.

قال محافظ البنك المركزي إن تطبيق ذات النهج  من الاجراءات ساهم في تقليص العديد من الممارسات غير المشروعة، وحماية العديد من المؤسسات والأفراد المتعاملين بالقطاع المصرفي المصري من الوقوع كضحايا احتيال وذلك في ضوء الإجراءات الاستباقية المانعة المتخذة من جانب المؤسسات المالية.

أضاف أن  هناك طفرة غير مسبوقة في إجمالي المبالغ المستردة لصالح ضحايا أعمال الاحتيال حيث بلغت إجمالي تلك المبالغ خلال العام المنقضي بمقدار 116.8 مليون جنيه مقارنه بمبلغ 6.5 مليون جنيه خلال العام 2024.

