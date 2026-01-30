قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

رانيا المشاط
رانيا المشاط
آية الجارحي

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد زخما من الفعاليات واللقاءات.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي، برئاسة  ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، حيث عقدت اجتماعًا بمشاركة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة (عبر الفيديو)، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة، وذلك لمناقشة سبل دعم وحدة حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في تفعيل دورها التنفيذي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الأسبوع ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لحفل "جوائز مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة، التي عقدت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وأعلنت الوزارة أسماء الفائزين بفئات جائزة مصر للتميز الحكومي.

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط،  عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي، حيث أكدت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يبني على ما تحقق على صعيد الاستثمارات في البنية التحتية من أجل التحول بشكل أكبر للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مضيفة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي كان الحوار المجتمعي ثري بشكل كبير سواء الحوار المنظم أو التفاعلي، ثم تم الخروج بالإصدار الثاني في ديسمبر الماضي.

وفي سياق آخر وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك مصر، في إطار تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم جهود العمل المناخي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتسق مع محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وشهدت الوزيرة افتتاح مركز الفرز الآلي لشركة "بوسطة"، الذي يُعد الأكبر من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يضم أكبر ماكينة فرز آلي، باستثمارات ٥ ملايين دولار، تقوم بفرز 11 ألف شحنة في الساعة و250 ألف شحنة يوميًا، وتستهدف الشركة توصيل نحو 80 مليون شحنة خلال عام 2026.

الحصاد الأسبوعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اخبار مصر التعاون الدولي مال واعمال مؤسسات التمويل الدولية رانيا المشاط

