رانيا المشاط: الاستثمار في الشباب والكفاءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة

رحبت الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحاضرين في احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي لافتة أن الحفل يكرم الفائزين بجوائز التميز الحكومي.

وأضافت أن الرئيس السيسي أكد علي الشفافية والجدارة والتميز داخل العمل الحكومي كما أكد أن الاستثمار في الشباب والكفاءات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة لتأهيل كوادر شابة في الجهاز الحكومي لافتة أن رسالة الرئيس جاءت بالغة الدلالة بتمكين الكفاءات.

وأشارت إلى أن الجائزة التميز أصبحت عنوانا لإعادة التطوير وكفاءة واضحة بأن الدولة تضع الكفاءات علي أولوياتها مشيرة إلى أن الجائزة لا يقتصر دورها علي تكريم الفائزين والمتتميزين فحسب بل تهدف إلى إحداث تحول شامل .