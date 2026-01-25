3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

تصدرت إجازة 25 يناير2026 محركات البحث خلال الساعات الماضية، حيث تحل اليوم ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة المصرية، وهي تعتبر إجازة رسمية في كل قطاعات الدولة، لكن تم ترحيل موعد إجازة 25 يناير بقرار رسمي من الحكومة لنهاية الأسبوع .

موعد إجازة 25 يناير رسمياً

ويوافق اليوم الأحد 25 يناير لكن يعتبر اليوم عملاً طبيعياً في المؤسسات الحكومية والخاصة حيث تم ترحيل إجازة 25 يناير2025 لنهاية الأسبوع بقرار رسمي من مجلس الوزراء للقطاعين الحكومي والخاص، لتصبح إجازة 25 يناير يوم الخميس المقبل 29 يناير2026.

ترحيل الإجازات الرسمية

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحق لرئيس الحكومة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية أو بداية الأسبوع، بما يحقق انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية، وهو ما يُطبق على عدد من المناسبات القومية.



إجازة 25 يناير للموظفين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

3 أيام إجازة للقطاع الحكومي

وبحسب قرار رئيس الوزراء، يحصل موظفي الحكومة على إجازة 25 يناير لمدة 3 أيام متتالية، وهي :

الخميس 29 يناير - إجازة 25 يناير المُرحلة

الجمعة 30 يناير إجازة أسبوعية

السبت 31 يناير إجازة أسبوعية.

إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل، محمد جبران، عن صدور الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2026 عن الوزارة، بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

الإجازة ستكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتُطبق على العاملين بالقطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام المادة (129) من قانون العمل، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد أيام الإجازات الرسمية.

يومين إجازة للقطاع الخاص

بالنسبة للقطاع الخاص، فيطبق عليهم نفس القرار الصادر من مجلس الوزراء، ويحصلون على يومين إجازة رسمية، وهما الخميس 29 يناير والجمعة 30 يناير، أما السبت 31 يناير فلا يعتبر إجازة أسبوعية في القطاع الخاص إلا في بعض الشركات .



