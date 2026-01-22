الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير .. هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟

ارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين في البنوك والقطاع المصرفي ومكاتب البريد، حول الموعد الرسمي لـ إجازة 25 يناير 2026، وسط تساؤلات حول هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟.

هل تعمل البنوك ومكاتب البريد الأحد المقبل؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بترحيل إجازة 25 يناير 2026 من يوم الأحد، لتكون يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن البنوك ومكاتب البريد ستعمل بشكل طبيعي يوم الأحد 25 يناير 2026.

الموعد الرسمي لإجازة 25 يناير 2026

يحصل الموظفون على إجازة 25 يناير 2026، يوم الخميس الموافق 29 يناير، وذلك بعد قرار الحكومة بترحيلها إلى نهاية الأسبوع، في إطار حرص الدولة على إعطاء الموظفين إجازة 3 أيام متتالية.

جدول إجازات العام 2026

إجازات شهر يناير 2026

ـ الأحد 25 يناير: إجازة العيد القومي للثورة والشرطة.

الجمعة 2 ، السبت 3

الجمعة 9، السبت 10

الجمعة 16، السبت 17

الجمعة 23، السبت 24

الجمعة 30، السبت 31

إجازات شهر مارس 2026

ـ الخميس 19 مارس: وقفة عيد الفطر المبارك.

ـ الجمعة 20 - الأحد 22 مارس: إجازة عيد الفطر.

الجمعة 6، السبت 7

الجمعة 13، السبت 14

الجمعة 27، السبت 28

إجازات شهر أبريل 2026

ـ الاثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم.

ـ السبت 25 أبريل: إجازة عيد تحرير سيناء.

الجمعة 3، السبت 4

الجمعة 10، السبت 11

الجمعة 17، السبت 18

الجمعة 24.

إجازات شهر مايو 2026

ـ الجمعة 1 مايو: إجازة عيد العمال.

ـ الثلاثاء 26 مايو: وقفة عيد الأضحى.

ـ الأربعاء 27 مايو - الجمعة 29 مايو عيد الأضحى المبارك

السبت 2

الجمعة 8، السبت 9

الجمعة 15، السبت 16

الجمعة 22، السبت 23

السبت 30

إجازات يونيو 2026

ـ الأربعاء 17 يونيو: رأس السنة الهجرية.

الجمعة 5، السبت 6

الجمعة 12، السبت 13

الجمعة 19، السبت 20

الجمعة 26، السبت 27

إجازات شهر يوليو

ـ الثلاثاء 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

ـ الخميس 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو.

الجمعة 3، السبت 4

الجمعة 10، السبت 11

الجمعة 17، السبت 18

الجمعة 24، السبت 25

الجمعة 31

إجازات شهر أغسطس 2026

الأربعاء 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف.

السبت 1

الجمعة 7، السبت 8

الجمعة 14، السبت 15

الجمعة 21، السبت 22

الجمعة 28، السبت 29

إجازات شهر أكتوبر

الثلاثاء 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة.

الجمعة 2، السبت 3

الجمعة 9، السبت 10

الجمعة 16، السبت 17

الجمعة 23، السبت 24

الجمعة 30، السبت 31.