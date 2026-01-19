قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
تحقيقات وملفات

إجازة 25 يناير 2026| الحكومة تحسم الموعد وتؤكد حقوق الموظفين

إجازة 25 يناير 2026| الحكومة تحسم الموعد وتؤكد حقوق الموظفين
إجازة 25 يناير 2026| الحكومة تحسم الموعد وتؤكد حقوق الموظفين
ياسمين القصاص

تحرص الدولة على ضمان حق العاملين في الحصول على الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، باعتبارها أحد الحقوق التي ينص عليها القانون وينظمها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين في مختلف قطاعات الدولة، سواء الحكومية أو الخاصة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن الموظف من حقه التمتع بإجازة مدفوعة الأجر خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يقرها مجلس الوزراء، وخاصة الإجازة القادة "25 يناير"، نص عليها رئيس مجلس الوزراء، مع قيامه بتحديد الفئات المستثناة من هذه الإجازات.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن  المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تكفل لكل مواطن الحق في الحصول على العطلات والإجازات الرسمية، وذلك عقب اعتمادها بشكل رسمي من مجلس الوزراء.

 موعد إجازة 25 يناير 2026

وشهد موعد إجازة 25 يناير 2026 اهتماما واسعا على محركات البحث خلال الساعات الماضية، مع تزايد تساؤلات المواطنين، لا سيما العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حول توقيت عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وتعد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، كما أنها ثاني عطلة رسمية خلال شهر يناير بعد إجازة عيد الميلاد المجيد.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الصادر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يحق لرئيس مجلس الوزراء ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع أو بدايته، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام العمل داخل المصالح الحكومية، وهو الإجراء الذي يطبق على عدد من المناسبات القومية.

وفي هذا الإطار، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا رسميا بترحيل إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، لتكون إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلا من يوم الأحد 25 يناير.

وتعد هذه العطلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى العاملين بشركات القطاع الخاص.

كما نص القرار على استمرار الامتحانات إن وجدت في مواعيدها المحددة دون أي تعديل، وذلك وفقا لما تقرره الجهات المختصة، بالتزامن مع موعد الإجازة بعد ترحيلها رسميا.

 وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026، والتي تتصدرها موعد إجازة 25 يناير 2026 باعتبارها أولى المناسبات القومية في العام: 

 - 25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير

 - من 20 إلى 22 مارس: عيد الفطر المبارك (3 أيام)

 - 13 أبريل: إجازة شم النسيم

 - 25 أبريل: عيد تحرير سيناء

 - 1 مايو: عيد العمال

 - 26 مايو: وقفة عرفات

 - من 27 إلى 29 مايو: عيد الأضحى المبارك

 - 17 يونيو: رأس السنة الهجرية 1448 هـ

 - 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

 - 23 يوليو: عيد ثورة يوليو

 - 26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

 - 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر)

