أخبار البلد

3 أيام عطلة للموظفين.. تفاصيل إجازة 25 يناير2026

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن موعد إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء بتحديد الإجازة لموظفي القطاعين الحكومي والخاص والطلاب ، حيث تعتبر إجازة 25 يناير هي ثاني إجازة رسمية في 2026. 

رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة 25يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا رسميًا يقضي بترحيل عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، ليكون موعد إجازة 25 يناير 2026 يوم الخميس الموافق 29 يناير، بدلًا من يوم الأحد 25 يناير.

وتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك شركات القطاع الخاص.

وأكد القرار أن الامتحانات إن وُجدت تستمر في مواعيدها المقررة دون تغيير، وفقًا لما تحدده الجهات المختصة، وذلك تزامنًا مع موعد إجازة 25 يناير 2026 بعد ترحيلها رسميًا.

رسميًا الخميس.. مجلس الوزراء يحسم موعد إجازة 25 يناير | المصري اليوم
رئيس الوزراء

إجازة 25 يناير للموظفين

وبحسب قرار رئيس الوزراء، يحصل موظفي الحكومة على إجازة 25 يناير لمدة 3 أيام متتالية، وهي : 

الخميس 29 يناير - إجازة 25 يناير المُرحلة

الجمعة 30 يناير  إجازة أسبوعية

السبت 31 يناير إجازة أسبوعية


إجازة 25 يناير2026 للقطاع الخاص

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فيطبق عليهم نفس القرار الصادر من مجلس الوزراء، ويحصلون على يومين إجازة رسمية، وهما الخميس 29 يناير والجمعة 30 يناير، أما السبت 31 يناير فلا يعتبر إجازة أسبوعية في القطاع الخاص إلا في بعض الشركات .

هل يتم تأجيل الامتحانات بسبب 25 يناير؟

أوضح مجلس الوزراء أن موعد الإجازة لن يؤثر على سير أعمال الامتحانات، حيث ستستمر وفق الجداول الزمنية المعتمدة مسبقًا من الجهات المختصة، مما يطمئن الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية بعدم حدوث أي تأجيل أو ارتباك بسبب ترحيل الإجازة.

رسمياً.. موعد إجازة 25 يناير 2026 وقرار ترحيلها المتوقع للموظفين والقطاع الخاص
اجازة 25 يناير2026

ترحيل إجازة 25 يناير2026

وبحسب قرار مجلس الوزراء رقم (1249) لسنة 2020، الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحق لرئيس الحكومة ترحيل بعض الإجازات الرسمية إلى نهاية أو بداية الأسبوع، بما يحقق انتظام سير العمل بالمصالح الحكومية، وهو ما يُطبق على عدد من المناسبات القومية.


إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

اجازة 25 يناير موعد اجازة 25 يناير الاجازات الرسمية 2026 ترحيل اجازة 25 يناير اجازة عيد الشرطة

