متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
توك شو

موعد إجازة 25 يناير| قرار عاجل من مجلس الوزراء.. تفاصيل

عادل نصار

بمجرد أن تسمع كلة اجازة تشعر بفرحة وراحة، وخاصة بعد الإعلان عن موعد اجازه ٢٥ يناير وأنه اجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.

الاجازات فرصة للراحة والاسترخاء

وبعد الإعلان عن موعد اجازه ٢٥ يناير، تعد الاجازات فرصة للراحة والاسترخاء والتقاط الانفاس وسط ضغوط العمل والحياة، وفرصة لإعادة شحن الطاقة من جديد والعودة بطاقة ايجابية والتخلص من الطاقة السلبية بطريقة سريعة.

موعد اجازه ٢٥ يناير 2026

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير مفصلا، عن تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

الدكتور مصطفى مدبولي

وتابعت أن القرار تضمن ايضا استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، فيما يخص موعد اجازه ٢٥ يناير.

الموعد الرسمي لإجازة عيد الشرطة وثورة يناير

وفقًا للأجندة الرسمية المعتمدة للعطلات في مصر، تحل ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، وتُعد هذه المناسبة عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص، طبقًا لقانون العمل وقرارات مجلس الوزراء.

وتحمل إجازة 25 يناير 2026 طابعًا وطنيًا خاصًا، إذ تجمع بين الاحتفال ببطولات الشرطة المصرية وإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، ما يجعلها من الإجازات الثابتة في جدول العطلات الرسمية السنوي.

سياسة ترحيل الإجازات الرسمية في مصر

اتبعت الحكومة خلال السنوات الأخيرة سياسة ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، بهدف تقليل تعطيل العمل وزيادة معدلات الإنتاج، مع الحفاظ على حقوق العاملين في الإجازات القانونية.

ولا تُطبق هذه السياسة على جميع المناسبات، خاصة الإجازات التي تتزامن مع العطلات الأسبوعية، وهو ما ينطبق على إجازة 25 يناير 2026.

موعد اجازه ٢٥ يناير الاجازات ٢٥ يناير اجازه ٢٥ يناير مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

