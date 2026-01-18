قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
نهائي تاريخي في أمم إفريقيا… أول مواجهة تجمع المغرب والسنغال بالبطولة القارية
رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية في شمال سيناء
لوسي: مفيش حد شبه حد.. وبقول لـ شيرين إحنا محتاجينك
القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية على طاولة لقاء أبوالغيط ووزير خارجية البوسنة

أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك
أحمد أبو الغيط يستقبل وزير خارجية البوسنة والهرسك
الديب أبوعلي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، إلمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين جامعة الدول العربية والبوسنة والهرسك، مشيرًا إلى تقدير أبو الغيط للمواقف الداعمة التي تتبناها البوسنة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير خارجية البوسنة والهرسك استعرض خلال اللقاء رؤيته بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب عرض موجز للتطورات السياسية والاقتصادية في بلاده، بما في ذلك مسار الإصلاحات الداخلية والسياسة الخارجية، والتقدم المُحرز في مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي ختام اللقاء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تمنياته بالتوفيق لمسار التكامل الأوروبي والأوروبي– الأطلسي للبوسنة والهرسك، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

صورة أرشيفية

مكتبة مصر العامة تتألق في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بمشاركة كبرى وخدمات ثقافية متكاملة

فتاوى

فتاوى| حكم صيام شعبان كاملا.. كيف كان النبي ﷺ يستقبلة؟.. فعل طيب يعجل استجابة دعاؤك من أول مرة

مورينيو

مورينيو يجيب على السؤال المكرر.. هل يعود لتدريب ريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو؟

بالصور

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

