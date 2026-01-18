القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية على طاولة لقاء أبوالغيط ووزير خارجية البوسنة

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، إلمدين كوناكوفيتش، وزير خارجية البوسنة والهرسك، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون بين جامعة الدول العربية والبوسنة والهرسك، مشيرًا إلى تقدير أبو الغيط للمواقف الداعمة التي تتبناها البوسنة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير خارجية البوسنة والهرسك استعرض خلال اللقاء رؤيته بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب عرض موجز للتطورات السياسية والاقتصادية في بلاده، بما في ذلك مسار الإصلاحات الداخلية والسياسة الخارجية، والتقدم المُحرز في مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي ختام اللقاء، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تمنياته بالتوفيق لمسار التكامل الأوروبي والأوروبي– الأطلسي للبوسنة والهرسك، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بمواصلة دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.