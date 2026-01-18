قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
نهائي تاريخي في أمم إفريقيا… أول مواجهة تجمع المغرب والسنغال بالبطولة القارية
رئيس لجنة الإسكان بالشيوخ: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للتنمية في شمال سيناء
لوسي: مفيش حد شبه حد.. وبقول لـ شيرين إحنا محتاجينك
برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» يدعم خطة تحول مصر لمركز إقليمي للصناعة

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في دعم صناعة الدواء المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأكدت «سعيد»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن البوابة تعد أداة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.

وشددت عضو البرلمان على أن دعم صادرات الدواء ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرات.

يشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الطبية، ينظم في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.

