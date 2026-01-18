برلمانية: إطلاق «بوابة إفريقيا الدوائية» يدعم خطة تحول مصر لمركز إقليمي للصناعة

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إعلان المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في دعم صناعة الدواء المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

وأكدت «سعيد»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن البوابة تعد أداة مهمة لفتح أسواق جديدة أمام الدواء المصري داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات الدولة في جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء.

وشددت عضو البرلمان على أن دعم صادرات الدواء ينعكس بشكل مباشر على تعزيز الأمن الدوائي، وتوطين الصناعة، وزيادة موارد النقد الأجنبي، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرات.

يشار إلى أن المجلس التصديري للصناعات الطبية، ينظم في إطار مبادرة «معاً للتصدير»، ورشة عمل موسعة لتعزيز صادرات الأدوية المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 يناير، تحت عنوان «تعزيز صادرات الدواء المصري إلى إفريقيا (السياسات واللوائح والنفاذ إلى الأسواق)».

وتأتي الورشة في سياق خطة المجلس الهادفة إلى زيادة صادرات الصناعات الطبية المصرية والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمشاركة واسعة من كبار صناع ومصدري الدواء، ورؤساء المصانع الدوائية، وممثلي الشركات العاملة بالقطاع، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارة الخارجية.