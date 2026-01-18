قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس
هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس؟، سؤال يهم الكثير ، حيث أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا رسميًا بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، في إطار تنظيم أيام العطلات الدينية بما يعكس مبدأ المواطنة والمساواة ويضمن احترام الخصوصية الدينية.
 

إجازة عيد الغطاس للمصريين

أكد القرار أن الإجازات الدينية المقررة للإخوة المسيحيين تُعد إجازات بأجر كامل، دون المساس بحقوق العاملين أو التأثير على سير العمل، بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظائف واحترام الشعائر الدينية، ويعزز مناخ الاستقرار والانسجام داخل المؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص.
 

إجازة

موعد إجازة عيد الغطاس 2026

نص القرار على أن يوم غد الإثنين سيكون إجازة رسمية للإخوة الأقباط الأرثوذكس بمناسبة عيد الغطاس.

من يشملهم القرار

أوضح القرار أن الاحتفال بعيد الغطاس لا يُعد إجازة رسمية عامة لجميع المصريين، ولا يشمل جميع الطوائف المسيحية، إذ يُسمح للإخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت بالتأخير عن مواعيد العمل حتى الساعة العاشرة صباحًا خلال احتفالات أحد الزعف وخميس العهد وعيد الغطاس، وفقًا لما نص عليه القرار، مراعاةً لاختلاف الطقوس والتقاليد بين الطوائف المسيحية المختلفة.

نص قرار وزير العمل بشأن إجازات الأقباط 

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (346) لسنة 2025 بشأن تحديد الإجازات الدينية المستحقة للإخوة المسيحيين من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، بما يرسخ مبادئ المواطنة والمساواة، ويُراعي الخصوصية الدينية، ويحقق الاستقرار داخل بيئة العمل.
 

إجازة نصف العام الدراسي

 نص القرار : 

بعد الاطلاع على الدستور؛وعلى القانون رقم (14) لسنة 2025 بإصدار قانون العمل؛وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1-7-1953، بتحديد أيام العطلات المصرح بالتغيب فيها للموظفين والمستخدمين المسيحيين،وعلى قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال؛وتحقيقًا لحسن سير العمل والصالح العام؛

 قــــرر (المادة الأولى) يستحق الأخوة المسيحيون المخاطبون بأحكام قانون العمل المشار إليه، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، على النحو التالي:

 الأخوة الأقباط الأرثوذكس:عيد الميلاد..الغطاس..أحد السعف.. خميس العهد..عيد القيامة

الأخوة الأقباط الكاثوليك والبروتستانت:رأس السنة..عيد الميلاد..عيد القيامة ..ويجوز السماح لهم بأن يتأخروا في الصباح الى الساعة العاشرة في أحد السعف وخميس العهد والغطاس.

 المادة الثانية .. يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. *صدر بتاريخ: 30 / 12 / 2025 .

