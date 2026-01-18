قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيديو صادم في إدفو| شاب يهدم ضريح الشيخ أويس القرني بالفأس.. الأهالي يكشفون التفاصيل
«احذروا على الطرق».. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحاً وأمطار تضرب هذه المناطق
كنت عاوز أحرق قلبه بأي طريقه.. اعترافات المتهم بقـ.تل أطفال المنوفية
الدوري السعودي .. القادسية يسحق الحزم 5-1 ويقفز للمربع الذهبي
الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
الجيش السوري يعلن الوقف الكامل لإطلاق النار على كافة الجبهات.. تفاصيل
الرئيس السيسي يهنئ موسيفيني بإعادة انتخابه رئيساً لأوغندا
الإفتاء: الرسول كان يصوم أكثر ما يصوم في شهر شعبان
تخفيض ساعات عمل الموظفة من ذوي الإعاقة المرضعة لطفلها حتى بلوغه العامين
أستاذ علاقات دولية: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ مهامها رسميًا من القاهرة
وزير التموين بمجلس الشيوخ: توفير السلع بأسعار مخفضة استعدادًا لرمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قرار حكومي بشأن إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم تأجيل الامتحانات للطلاب؟

قرار حكومي بشأن إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيل الامتحانات؟
قرار حكومي بشأن إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيل الامتحانات؟
عبد العزيز جمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رسمياً بشأن إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 ، معلناً أن يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان مقرراً ليوم الأحد 25 يناير 2026.

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 

جاء القرار بعد حالة واسعة من الترقب بين ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، حيث حسم مجلس الوزراء الجدل بشأن ترحيل الإجازة، مؤكداً أن القرار لا يقتصر على جهة بعينها بل يشمل كل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام إضافة إلى شركات القطاع الخاص، بما يعني أن العطلة ستكون عامة وشاملة وليست انتقائية أو محدودة.

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

من يشملهم القرار بالتحديد

نص القرار بوضوح على أن الإجازة تمتد لتشمل جميع المؤسسات الخاضعة للدولة والقطاع الخاص على حد سواء، في إطار توحيد المعاملة بين العاملين وضمان عدم وجود تفاوتات في الاستفادة من العطلات الرسمية، وهو ما يعكس توجه الحكومة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الإدارية والتنظيمية بين مختلف القطاعات.

هل تتوقف الامتحانات

أحد أهم النقاط التي تناولها القرار تتعلق بالعملية التعليمية، حيث شدد مجلس الوزراء على أن موعد إجازة عيد الشرطة و25 يناير لن يؤثر بأي شكل على سير أعمال الامتحانات، إذ ستستمر وفق الجداول الزمنية التي سبق وأن اعتمدتها الجهات المختصة، وهو ما طمأن الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية بأن الترحيل لن يسبب ارتباكاً أو تأجيلاً مفاجئاً.

لماذا تم الترحيل من الأحد إلى الخميس؟

بررت الحكومة نقل الإجازة من الأحد 25 يناير إلى الخميس 29 يناير بتطبيق سياسة عامة أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق تقوم على ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهايته، بهدف توحيد أيام العطلات الرسمية ومنح العاملين فرصة راحة أطول تساعدهم على استعادة نشاطهم وتحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل واحتياجات الحياة الشخصية والأسرية.

إجازة ممتدة لثلاثة أيام متتالية

أبرز ما في القرار أنه يمنح شريحة واسعة من الموظفين عطلة متصلة تمتد لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، ما يجعل إجازة عيد الشرطة و25 يناير من أطول الإجازات الرسمية في مطلع عام 2026، ويمنح الأسر فرصة للتنقل والسفر أو قضاء وقت أطول مع ذويهم دون ضغط العودة المبكرة للعمل.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

إجازات شهر مارس 2026

يرتبط شهر مارس بإجازات عيد الفطر المبارك حيث توافق وقفة العيد يوم الخميس 19 مارس بينما تمتد العطلة الرسمية من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس لتكون من أطول فترات الإجازات خلال العام بما يسمح بسفر وتنقل واسع بين المحافظات.

إجازات شهر أبريل 2026

يضم الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم كما يشهد الشهر كذلك إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2026

يحل عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو ثم تأتي وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو على أن تكون الإجازة الرسمية لعيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى يوم الجمعة 29 مايو وفق الجدول المعلن.

إجازات يونيو ويوليو 2026

يشهد يونيو إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو بينما يتضمن يوليو مناسبتين وطنيتين مهمتين هما عيد ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو ، ثم عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو.

إجازات أغسطس وأكتوبر 2026

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس فيما تختتم خريطة الإجازات الوطنية الكبرى بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر الذي يوافق يوم الثلاثاء ليكون آخر عطلات العام الرسمية ذات الطابع الوطني.
 

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026:
الأربعاء ٠٧ يناير

عيد الميلاد المجيد

الأحد ٢٥ يناير

ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

الجمعة ٢٠ مارس - الأحد ٢٢ مارس

عيد الفطر المبارك

الإثنين ١٣ أبريل

عيد شم النسيم

السبت ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الجمعة ٠١ مايو

عيد العمال

الثلاثاء ٢٦ مايو

وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ٢٧ مايو - الجمعة ٢٩ مايو

عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ١٧ يونيو

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو

الخميس ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٦ أغسطس

المولد النبوي الشريف

الثلاثاء ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)


 

إجازة 25 يناير مجلس الوزراء إجازة 25 يناير وعيد الشرطة إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026 إجازات شهر مارس 2026 إجازات 2026 للموظفين والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

المغرب والسنغال

بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

الغندور

خالد الغندور يتعرض لـ حالة تسمم

ترشيحاتنا

ترند الماء المغلي

الأوقاف تحذر من ترند الماء المغلي: يعني علشان تبقى صاحب جدع تحرق إيدك؟

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: بيت العائلة المصرية أنموذج فريد في إدارة التنوع الديني وترسيخ ثقافة الحوار

مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للأعلى للشئون الإسلامية برعاية الرئيس السيسي

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "عرض وطلب"

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان
طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي
الزبادي اليوناني .. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بامي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات الموقف الإسرائيلي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: النزوح الداخلي.. أزمة صامتة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ألم يحن الوقت لقانون عربي مشترك لحماية بيانات المستخدمين؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جميلات البرلمان

المزيد