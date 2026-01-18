3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

يتصاعد البحث بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول موعد إجازة 25 يناير 2026 وما إذا كانت ستمنح يوم الأحد في موعدها الرسمي أم سيتم ترحيلها إلى الخميس التالي لها في إطار قرار الحكومة بترحيل العطلات إلى نهاية الأسبوع، وتقليل أيام التوقف داخل منتصف الأسبوع بما يخفف ضغط العمل ويمنح الموظفين عطلة ممتدة 3 أيام.



موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة

بحسب الأجندة الرسمية فإن إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة توافق يوم الأحد 25 يناير 2026 وهي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل واللوائح المنظمة للعطلات الرسمية.



احتمالات ترحيل الإجازة إلى الخميس

قد يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الذي يلي الإجازة وبذلك يحصل الموظفون على 3 أيام متصلة راحة تشمل الخميس والجمعة والسبت، وإذا كانت الأحد سيحصل الموظفون أيضا على راحة 3 أيام تشمل الجمعة والسبت قبل الأحد.



مع ذلك لم يصدر حتى الآن قرار رسمي نهائي من مجلس الوزراء بشأن الترحيل ومن المنتظر أن يتم الحسم عبر بيان رسمي قبل المناسبة بأيام قليلة يوضح بشكل قاطع ما إذا كانت الإجازة ستبقى يوم الأحد أم تُرحَّل إلى الخميس.



خريطة الإجازات الرسمية في يناير 2026

يشهد شهر يناير مناسبتين رسميتين بارزتين تبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأربعاء 7 يناير ثم تأتي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الأحد 25 يناير سواء بقيت في موعدها أو جرى ترحيلها وفق القرار الحكومي المرتقب.

إجازات شهر مارس 2026

يرتبط شهر مارس بإجازات عيد الفطر المبارك حيث توافق وقفة العيد يوم الخميس 19 مارس بينما تمتد العطلة الرسمية من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس لتكون من أطول فترات الإجازات خلال العام بما يسمح بسفر وتنقل واسع بين المحافظات.

إجازات شهر أبريل 2026

يضم الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم كما يشهد الشهر كذلك إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2026

يحل عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو ثم تأتي وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو على أن تكون الإجازة الرسمية لعيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى يوم الجمعة 29 مايو وفق الجدول المعلن.

إجازات يونيو ويوليو 2026

يشهد يونيو إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو بينما يتضمن يوليو مناسبتين وطنيتين مهمتين هما عيد ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو ، ثم عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو.

إجازات أغسطس وأكتوبر 2026

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس فيما تختتم خريطة الإجازات الوطنية الكبرى بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر الذي يوافق يوم الثلاثاء ليكون آخر عطلات العام الرسمية ذات الطابع الوطني.



دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب في مصر

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026:

الأربعاء ٠٧ يناير

عيد الميلاد المجيد

الأحد ٢٥ يناير

ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

الجمعة ٢٠ مارس - الأحد ٢٢ مارس

عيد الفطر المبارك

الإثنين ١٣ أبريل

عيد شم النسيم

السبت ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الجمعة ٠١ مايو

عيد العمال

الثلاثاء ٢٦ مايو

وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ٢٧ مايو - الجمعة ٢٩ مايو

عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ١٧ يونيو

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو

الخميس ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٦ أغسطس

المولد النبوي الشريف

الثلاثاء ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)