قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع الأسود.. تشكيل المغرب والسنغال المتوقع لنهائي أمم أفريقيا
اليوم.. أولي جلسات محاكمة قاتل عروسه في المنوفية
مع اقتراب رمضان 2026 .. اعرف أسعار البلح والزبيب | فيديو
رسالة إيمانية | علي جمعة: الثقة بالله تصنع قلبًا مفتوحًا ونفسًا هادئة.. وهذا سر الطمأنينة
واشنطن تكشف تفاصيل تعليق إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة
إيطاليا: الشراكة مع الهند تزداد قوة بعد اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ونيودلهي
موسيفيني يحسم الرئاسة لولاية سابعة وسط جدل انتخابي واسع واتهامات بالتزوير
قيادة العمليات المركزية الأمريكية: غارات في سوريا تقتــ.ـل قياديًا مرتبطًا بالقاعدة وداعش
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 18 يناير 2026
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ 118من مصر إلى غزة
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
صفية العمري لـ صدى البلد: لم أعتزل التمثيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مدبولي
مدبولي
عبد العزيز جمال

يتصاعد البحث بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول موعد إجازة 25 يناير 2026 وما إذا كانت ستمنح يوم الأحد في موعدها الرسمي أم سيتم ترحيلها إلى الخميس التالي لها في إطار قرار الحكومة بترحيل العطلات إلى نهاية الأسبوع، وتقليل أيام التوقف داخل منتصف الأسبوع بما يخفف ضغط العمل ويمنح الموظفين عطلة ممتدة 3 أيام.

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة

بحسب الأجندة الرسمية فإن إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة توافق يوم الأحد 25 يناير 2026 وهي إجازة مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص وفقًا لأحكام قانون العمل واللوائح المنظمة للعطلات الرسمية.

إجازة عيد الفطر

احتمالات ترحيل الإجازة إلى الخميس

قد يتم ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس الذي يلي الإجازة وبذلك يحصل الموظفون على 3 أيام متصلة راحة تشمل الخميس والجمعة والسبت، وإذا كانت الأحد سيحصل الموظفون أيضا على راحة 3 أيام تشمل الجمعة والسبت قبل الأحد.

مع ذلك لم يصدر حتى الآن قرار رسمي نهائي من مجلس الوزراء بشأن الترحيل ومن المنتظر أن يتم الحسم عبر بيان رسمي قبل المناسبة بأيام قليلة يوضح بشكل قاطع ما إذا كانت الإجازة ستبقى يوم الأحد أم تُرحَّل إلى الخميس.

إجازة

خريطة الإجازات الرسمية في يناير 2026

يشهد شهر يناير مناسبتين رسميتين بارزتين تبدأ بإجازة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأربعاء 7 يناير ثم تأتي إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة يوم الأحد 25 يناير سواء بقيت في موعدها أو جرى ترحيلها وفق القرار الحكومي المرتقب.

إجازات شهر مارس 2026

يرتبط شهر مارس بإجازات عيد الفطر المبارك حيث توافق وقفة العيد يوم الخميس 19 مارس بينما تمتد العطلة الرسمية من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس لتكون من أطول فترات الإجازات خلال العام بما يسمح بسفر وتنقل واسع بين المحافظات.

إجازات شهر أبريل 2026

يضم الاثنين 13 أبريل إجازة شم النسيم كما يشهد الشهر كذلك إجازة عيد تحرير سيناء يوم السبت 25 أبريل.

إجازات شهر مايو 2026

يحل عيد العمال يوم الجمعة 1 مايو ثم تأتي وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 26 مايو على أن تكون الإجازة الرسمية لعيد الأضحى من الأربعاء 27 مايو حتى يوم الجمعة 29 مايو وفق الجدول المعلن.

إجازات يونيو ويوليو 2026

يشهد يونيو إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 17 يونيو بينما يتضمن يوليو مناسبتين وطنيتين مهمتين هما عيد ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو ، ثم عيد ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو.

إجازات أغسطس وأكتوبر 2026

تأتي إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس فيما تختتم خريطة الإجازات الوطنية الكبرى بعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر الذي يوافق يوم الثلاثاء ليكون آخر عطلات العام الرسمية ذات الطابع الوطني.

30 يومًا إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد في هذه الحالة

دليل إجازات 2026 للموظفين والطلاب في مصر

جدول الإجازات الرسمية لعام 2026:
الأربعاء ٠٧ يناير

عيد الميلاد المجيد

الأحد ٢٥ يناير

ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

الجمعة ٢٠ مارس - الأحد ٢٢ مارس

عيد الفطر المبارك

الإثنين ١٣ أبريل

عيد شم النسيم

السبت ٢٥ أبريل

عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الجمعة ٠١ مايو

عيد العمال

الثلاثاء ٢٦ مايو

وقفة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ٢٧ مايو - الجمعة ٢٩ مايو

عيد الأضحى المبارك

الأربعاء ١٧ يونيو

رأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو

الخميس ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الأربعاء ٢٦ أغسطس

المولد النبوي الشريف

الثلاثاء ٠٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

موعد إجازة 25 يناير 2026 إجازة 25 يناير 2026 إجازة 25 يناير موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة عيد الشرطة ترحيل الإجازة إلى الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص

الطفل مالك الضحية

عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

موعد صرف مرتبات يناير 2026 بعد التبكير الرسمي من وزارة المالية

لقب الدوري المصري

تطور جديد في قضية سحب لقب الدوري المصري من الأهلي.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

نانسي عجرم وهنا الزاهد ونادية الجندى

نادية الجندى ونانسي عجرم .. أبرز حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2026

هند صبري وصبا مبارك وفيفى عبده

فيفى عبده وهند صبرى وصبا مبارك .. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز joy awards 2026

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بدون زيت وقلي .. طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة

بالصور

بعد تبادل ألفاظ بذيئة مع ترامب.. فورد توقف عاملاً عن العمل

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

سعر بيجو 301 موديل 2020 المُستعملة داخل السوق المصري

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

فيفي عبده تشيد بـ«صدى البلد» من حفل Joy Awards.. وتكشف تفاصيل مفاجأتها الرمضانية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

فيديو

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد