أخبار البلد

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إجازة 25 يناير 2026، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية المعتمدة في مصر، التي يحصل خلالها العاملون في القطاعين العام والخاص على عطلة مدفوعة الأجر، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مع ترقب ما إذا كان سيتم ترحيل الإجازة من عدمه.

موعد إجازة 25 يناير 2026

موعد إجازة 25 يناير 2026

تحل إجازة 25 يناير 2026 يوم الأحد الموافق 25 يناير، وهي مناسبة وطنية تجمع بين الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، فهل تكون فى موعدها أم سيتم ترحيلها  بحسب قرار سابق لمجلس الوزراء، والذي يقضي ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تتزامن مع أيام منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، بهدف توحيد العطلات ومنح الموظفين فرصة راحة أطول، على أن يستثنى من ذلك بعض المناسبات المرتبطة بموعد وطني أو ديني محدد، وينتظر الإعلان الرسمي من مجلس الوزراء لحسم قرار الترحيل من عدمه.

الإجازات الرسمية في بداية عام 2026

مع انطلاق عام 2026، يترقب ملايين العاملين في مختلف القطاعات جدول الإجازات الرسمية، لما تمثله العطلات من أهمية في تنظيم العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، إلى جانب ارتباطها بمناسبات دينية ووطنية تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين.

ويعد شهر يناير 2026 من أكثر أشهر العام زخما بالمناسبات الرسمية، حيث يجمع بين أولى الإجازات الدينية والمناسبات الوطنية المعتمدة.

عيد الميلاد المجيد أول إجازة رسمية في 2026

تبدأ الإجازات الرسمية في عام 2026 يوم الأربعاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والتي تعد أول عطلة رسمية في جدول إجازات العام الجديد، وتمنح لجميع العاملين بالدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وتشهد هذه المناسبة احتفالات دينية وأجواء أسرية مميزة في مختلف المحافظات.

25 يناير ثاني إجازات العام ومناسبة وطنية

يحصل العاملون على ثاني إجازات العام يوم الأحد 25 يناير 2026، احتفالا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وهي مناسبة وطنية ذات رمزية خاصة، تجسد معاني التضحية والانتماء، وتمثل فرصة إضافية للراحة بعد الأسابيع الأولى من العمل في بداية السنة.

ويأتي ذلك إلى جانب 10 أيام إجازة أسبوعية خلال شهر يناير، وهي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع.

يناير يفتتح موسم الإجازات الرسمية في 2026

يمثل شهر يناير الانطلاقة الفعلية لموسم الإجازات الرسمية في عام 2026، والذي يشمل على مدار العام عددا من المناسبات المتنوعة، بين الأعياد الدينية الإسلامية والمسيحية، والمناسبات الوطنية، مثل ذكرى ثورة 30 يونيو، وثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

ويحرص كثير من العاملين على استغلال هذه الإجازات في التخطيط المسبق للراحة أو السفر، خاصة مع إمكانية ربط الإجازات الرسمية بالعطلات الأسبوعية.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

عيد الميلاد المجيد، 7 يناير.
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، 25 يناير.
عيد الفطر المبارك، حسب الرؤية.
عيد شم النسيم، خلال شهر أبريل.
عيد تحرير سيناء، 25 أبريل.
عيد العمال، 1 مايو.
عيد الأضحى المبارك.
رأس السنة الهجرية.
ذكرى ثورة 30 يونيو، 30 يونيو.
عيد القوات المسلحة، 6 أكتوبر.

