تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة

حذّرت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من خطورة ترك الأبناء دون توجيه أو رقابة خلال فترات الإجازة، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى إدمان الألعاب الإلكترونية أو التعرض لمحتوى غير ملائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل انتشار بعض التحديات الخطيرة على تطبيق «تيك توك».

وشددت الحزاوي، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «صباح البلد»، على أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، سواء من خلال الأسرة أو وسائل الإعلام، داعية إلى تحقيق التوازن بين الراحة والترفيه واكتساب المهارات الجديدة خلال الإجازة.

وأكدت أهمية تشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة لما لها من دور في بناء جسم صحي وعقل متوازن، مع ضرورة احترام ميول الطلاب وترك حرية الاختيار لهم دون ضغوط، إلى جانب دعم مشاركتهم في الأعمال التطوعية، التي تسهم في غرس قيم العطاء وتحمل المسؤولية.

ونوهت بضرورة قضاء وقت حقيقي مع الأبناء وفتح حوار دائم معهم خلال الإجازة يُعد من أهم الوسائل لبناء ذكريات إيجابية وتعزيز الاستقرار النفسي لديهم.