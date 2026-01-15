لمواجهة إدمان الأطفال .. يوتيوب تمنح الآباء سلاحًا جديدًا

أعلنت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، عن إطلاقها حزمة من التحديثات الجديدة والتي تستهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي وذلك بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة.

محتوى دون وعي

وبموجب التحديث الجديد، يمكن للآباء من تحديد مدة زمنية يومية وذلك لمشاهدة أبنائهم لبعض مقاطع "يوتيوب شورتس"، وهي التي تنافس كلا من تطبيق "تيك توك" وإنستجرام ريلز"، وذلك بهدف الحد من التصفح اللانهائي وقيامهم باستهلاك المحتوى دون وعي

وفي المقابل لم تكتفِ "يوتيوب" بتحديد الوقت بل في المقابل أتاحت للآباء إمكانية حظر مشاهدة "شورتس" بالكامل، بشكل دائم أو مؤقت.

ويُعد هذا الخيار مفيدًا خاصة في بعض الحالات مثل رغبة الأهل في استخدام الطفل للمنصة لأغراض تعليمية فقط، كالمذاكرة أو القيام بمشاهدة محتوى دراسي محدد.

حماية المراهقين

سياسة حماية المراهقين

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لأدوات الرقابة الحالية والتي توفرها "منضة يوتيوب" للمراهقين، لمتابعة نشاط القنوات في حال كان المراهق ينشئ محتوى خاصًا به وهي سياسة قد باتت شبه معيارية في القطاع، وذلك مع اعتماد منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام" و"سناب شات" و"فيسبوك" لأدوات مشابهة

من جانبها قد كشفت يوتيوب العام الماضي عن تقنية لتقدير عمر المستخدمين، والتي تهدف إلى تحديد ما إذا كان الحساب يعود لطفل مراهق، والقيام بتقديم تجربة أكثر ملاءمة للفئة العمرية وتحاول "يوتيوب" بتلك التحديثات، القيام بتحقيق توازن بين كلا من جاذبية المحتوى القصير وسرعة استهلاكه، ومطالب الأسر بضبط وقت الشاشة وحماية أطفالها من الإدمان الرقمي.