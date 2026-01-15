قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمواجهة إدمان الأطفال .. يوتيوب تمنح الآباء سلاحًا جديدًا

منصة يوتيوب
منصة يوتيوب
لمياء الياسين

أعلنت منصة يوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، عن إطلاقها حزمة من التحديثات الجديدة والتي تستهدف إلى تعزيز أدوات الرقابة الأبوية، وذلك في خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي وذلك بشأن سلامة الأطفال والمراهقين على الإنترنت، مع الانتشار الواسع لمقاطع الفيديو القصيرة.

محتوى دون وعي

وبموجب التحديث الجديد، يمكن للآباء من تحديد مدة زمنية يومية وذلك لمشاهدة أبنائهم لبعض مقاطع "يوتيوب شورتس"، وهي التي تنافس كلا من تطبيق "تيك توك" وإنستجرام ريلز"، وذلك بهدف الحد من التصفح اللانهائي وقيامهم باستهلاك المحتوى دون وعي 
وفي المقابل لم تكتفِ "يوتيوب" بتحديد الوقت بل في المقابل أتاحت للآباء إمكانية حظر مشاهدة "شورتس" بالكامل، بشكل دائم أو مؤقت.

ويُعد هذا الخيار مفيدًا خاصة في بعض الحالات مثل رغبة الأهل في استخدام الطفل للمنصة لأغراض تعليمية فقط، كالمذاكرة أو القيام بمشاهدة محتوى دراسي محدد.

حماية المراهقين

سياسة حماية المراهقين

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لأدوات الرقابة الحالية والتي توفرها "منضة يوتيوب" للمراهقين، لمتابعة نشاط القنوات في حال كان المراهق ينشئ محتوى خاصًا به وهي سياسة قد باتت شبه معيارية في القطاع، وذلك مع اعتماد منصات مثل "تيك توك" و"إنستجرام" و"سناب شات" و"فيسبوك" لأدوات مشابهة 

من جانبها قد كشفت يوتيوب العام الماضي عن تقنية لتقدير عمر المستخدمين، والتي تهدف إلى تحديد ما إذا كان الحساب يعود لطفل مراهق، والقيام بتقديم تجربة أكثر ملاءمة للفئة العمرية وتحاول "يوتيوب" بتلك التحديثات، القيام بتحقيق توازن بين كلا من جاذبية المحتوى القصير وسرعة استهلاكه، ومطالب الأسر بضبط وقت الشاشة وحماية أطفالها من الإدمان الرقمي.

مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو القصيرة إنستجرام ريلز جاذبية المحتوى وقت الشاشة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

منتخب مصر

بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر

هانى ابوريدة

الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر

جمال الغندور

الهدف تسلل.. جمال الغندور يكشف أخطاء التحكيم في مباراة مصر والسنغال

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ابدأ به أول ساعات اليوم المبارك

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

منتخب المغرب

أمم أفريقيا.. موعد مباراة المغرب والسنغال في النهائى

حسام حسن

هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

أرض سيمبوزيوم أسوان.. من موقع عمل إلى فضاء فني مستدام

محمود بشير

نقل الفنان محمود بشير إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

صورة ارشيفية

كتبنا تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كبيرة من الإصدارات

بالصور

إزاي لسه عايش ..تصريحات مثيرة للجدل عن نظام ترامب الغذائي

نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي
نظام ترامب الغذائي

إنجى المقدم تثير الجدل بخصر منحوت وقوام ممشوق

إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق
إنجى المقدم تثير الجدل حول خصرها المنحوت و قوامها الممشوق

بالأحمر النارى.. يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة
يارا السكرى تثير الجدل بجلسة تصوير ملفتة

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد
طريقة عمل مشروب الديتوكس بالشاي الأخضر المفيد

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد