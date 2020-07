مجانا.. يوتيوب كيدز تقدم عروضا خاصة لـ 100 فيلم للأطفال

تقدم شركة جوجل المالكة لمنصة يوتيوب كيدز YouTube Kids، مكتبة من الأفلام الكاملة والعروض الخاصة العالية الجودة، التي تساعد أولياء الأمور على اختيار المحتوي المناسب لأطفالهم.





ووفقا لما ذكره موقع "androidcommunity" التقني، سيصدر موقع مشاركة الفيديوهات الخاصة بالأطفال، خلال الشهر المقبل حتى 31 أغسطس أكثر من 100 فيلم كجزء من مشروع تجربة "ما بعد المدرسة"، والذي يعمل على مساعدة الأهل على إبقاء الأطفال مرتبطين بالمدرسة.









وتتضمن الأفلام العائلية والعروض الخاصة، أفلام مثل Paddington و Masha And The Bear و The Wiggles و Oggy & the Cockroaches و Baby Shark and Pinkfong و Tayo the Little Bus.





وبالإضافة إلى مجموعة من أفضل الأفلام القصيرة الحائزة على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، مثل فيلم Hair Love، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض التعليمية الخاصة، من ضمنها أخبار عالم إلمو من Sesame Street ، ومختارات من سلسلة BBC المسماة Hey Duggee.





وتعرض هذه الأفلام والعروض كمقاطع فيديو فردية في فئة Shows ، وكذلك قوائم التشغيل كل يوم اثنين خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.





الجدير بالذكر أن تطبيق يوتيوب كيدز “YouTube Kids“، المملوك لشركة جوجل "Google" الأمريكية، يعد خدمة مرئية مصممة خصيصًا لمستخدميها من الأطفال أقر من 13 عاما، حيث يستطيع الآباء العثور على المحتوى المناسب لأطفالهم، وكذلك متابعة سجل المشاهدة ووضع علامة على الفيديوهات المناسبة لمشاهدتها.