AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مجانا.. يوتيوب كيدز تقدم عروضا خاصة لـ 100 فيلم للأطفال

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:58 م
YouTube Kids
YouTube Kids
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تقدم شركة جوجل المالكة لمنصة يوتيوب كيدز YouTube Kids، مكتبة من الأفلام الكاملة والعروض الخاصة العالية الجودة، التي تساعد أولياء الأمور على اختيار  المحتوي المناسب لأطفالهم.

ووفقا لما ذكره موقع "androidcommunity" التقني، سيصدر موقع مشاركة الفيديوهات الخاصة بالأطفال، خلال الشهر المقبل حتى 31 أغسطس أكثر من 100 فيلم كجزء من مشروع تجربة "ما بعد المدرسة"، والذي يعمل على مساعدة الأهل على إبقاء الأطفال مرتبطين بالمدرسة. 


وتتضمن الأفلام العائلية والعروض الخاصة، أفلام مثل Paddington و Masha And The Bear وThe Wiggles وOggy & the Cockroaches وBaby Shark and Pinkfong و Tayo the Little Bus.

وبالإضافة إلى مجموعة من أفضل الأفلام القصيرة الحائزة على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة،  مثل فيلم Hair Love، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض التعليمية الخاصة، من ضمنها أخبار عالم إلمو من Sesame Street، ومختارات من سلسلة BBC المسماة Hey Duggee.

وتعرض هذه الأفلام والعروض كمقاطع فيديو فردية في فئة Shows، وكذلك قوائم التشغيل كل يوم اثنين خلال الأسابيع الخمسة المقبلة.

الجدير بالذكر أن تطبيق يوتيوب كيدز “YouTube Kids“، المملوك لشركة جوجل "Google" الأمريكية، يعد خدمة مرئية مصممة خصيصًا لمستخدميها من الأطفال أقر من 13 عاما، حيث يستطيع الآباء العثور على المحتوى المناسب لأطفالهم، وكذلك متابعة سجل المشاهدة ووضع علامة على الفيديوهات المناسبة لمشاهدتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حجب كليب حمادة هلال.. يوتيوب يحذف الفيديوهات لهذه الأسباب

فيسبوك تطلق ماسنجر كيدز لأطفال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خدمات مدفوعة الأجر.. منهج يوتيوب في أحدث تطبيقاته بمصر

يوتيوب يختبر ميزة جديدة تنافس TikTok.. تعرف عليها

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. جوجل تضيف ميزة جديدة لـYouTube

ترشيحاتنا

بعد إصلاح العطل..عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل نحو 700 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

حتى إصلاح العطل..مترو الأنفاق يعلن تعديل خط سير قطارات الخط الأول..فيديو

رئيس الوزراء : منحني كورونا في تناقص ..وأطالب المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية

علاقة جنسية وجثة طافية.. سمر وعشيقها خلصوا على جوزها في الترعة

الزمالك: الكتائب الإلكترونية لـ الخطيب وراء أزمة تصريحات فاروق جعفر..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تهدئة الأوضاع مع أنجلينا جولي.. براد بيت يزور أبناءه.. صور

الطريقة الصحيحة للتخلص من رائحة اللحم الضاني

واقعة غريبة.. حالة نادرة مرتبطة بالاكتئاب تدفع سيدة للاعتقاد بأنها «دجاجة»