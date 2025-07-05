العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

أثار الإعلان عن شعار سوريا الجديد موجة واسعة من النقاشات والاهتمام على المستويين المحلي والدولي.

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، عن الهوية البصرية الجديدة للدولة، والتي تضم شعارًا تم تصميمه ليعبر عن معاني الوحدة والقوة والتنوع الثقافي والعرقي لسوريا.

وقد أوضح الشرع أن هذا الشعار الجديد يمثل سوريا التي لا تقبل التقسيم أو التجزئة، مؤكداً أن سوريا ستبقى واحدة موحدة رغم كل التحديات.

يجسد الشعار بشكل رئيسي طائر العقاب الذهبي، وهو رمز تاريخي عريق في الوجدان السوري.

شعار سوريا الجديد يتضمن عدة عناصر تحمل دلالات عميقة، في أعلاه توجد ثلاث نجوم ترمز إلى العلم السوري، ما يعبر عن وحدة الشعب تحت راية وطنية واحدة.

أما العقاب الذهبي، فهو يرمز إلى القوة والتوازن، وهو طائر جارح يُستمد منه معنى العزم والسرعة والاتقان في العمل.

كما يحتوي الشعار على أربعة عشر ريشة في جناحي العقاب، ترمز كل ريشة إلى محافظة من محافظات سوريا الأربع عشرة، لتكون رسالة واضحة بأن كل محافظة لها مكانتها ودورها في استقرار الدولة.

https://youtube.com/shorts/F2JdN02vW5A