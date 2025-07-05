اتحاد الكرة يجري قرعة القسم الثاني "ب".. وهذه مواجهات الجولة الأولى

أجريت اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، مراسم قرعة المجموعة الأولى "أ – ب" لدوري القسم الثاني "ب"، وذلك بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات، ومجدي الشيخ عضو اللجنة، وناصر فراج مدير اللجنة، إلى جانب عدد من مندوبي الأندية المشاركة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية ضمن الأسبوع الأول للمجموعة الأولى:

- الأقصر × النصر للتعدين

- سوهاج × البداري

- الألومنيوم × ساحة سوهاج

- شبان قنا × مكادي

- المراغة × طهطا

- قفط × المدينة المنورة

- إدفو × قوص

فيما جاءت مباريات الأسبوع الأول للمجموعة الثانية على النحو التالي:

- الإعلاميين × سيلا

- ملوي × طامية

- بني مزار × الفكرية

- تليفونات بني سويف × الفيوم

- كاسكادا × النجوم

- المنيا × جولدن جيت

- المقاصة × تيم إف سي

وعلى جانب آخر، تتواصل فترة تسجيل القوائم الثانية لأندية الدوري الممتاز، والتي تشمل اللاعبين الجدد المنضمين خلال الانتقالات الصيفية، بالإضافة إلى من تم تجديد عقودهم.

واشترط اتحاد الكرة على جميع أندية الدوري الممتاز سداد الدفعة الثانية من مستحقات الحكام عن الموسم الجديد كشرط أساسي لقيد القائمة الثانية خلال فترة القيد الحالية.