الشرطة تتدخل في جنازة ديوجو جوتا بعد تدافع الجماهير حول قبره

تسببت جنازة النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا في حالة من الفوضى، بعدما اضطرت الشرطة للتدخل لتنظيم الحشود ومنع تدافع الجماهير، عقب قيام عدد كبير من المشجعين بالتقاط الصور بجوار مدفنه.

وبحسب صحيفة The Sun البريطانية، فقد تم فتح القبر أمام العامة بعد ساعات قليلة من مراسم الجنازة التي شهدت حضورا جماهيريا لافتا، من مشجعين وأصدقاء وأحباء النجم الراحل، لوداعه وشقيقه أندريه سيلفا اللذين تم دفنهما بجانب بعضهما البعض.

لكن الأجواء الحزينة لم تدم طويلا، حيث تحولت إلى مشهد فوضوي بعد بدء الجماهير في التقاط الصور داخل المقبرة، ما استدعى تدخل قوات الشرطة لفض التجمعات وفرض النظام حول موقع الدفن.

يذكر أن جوتا، نجم ليفربول ومنتخب البرتغال، وافته المنية في حادث مأساوي، تاركا خلفه صدمة كبيرة في الأوساط الرياضية والجماهيرية حول العالم.