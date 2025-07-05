تأهل ثلاثي مصري لنهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

تأهل ثلاثي المنتخب الوطني للخماسي الحديث، معتز وائل ومحمد حسن ومهند شعبان، إلى نهائي الرجال، بكأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

واحتل مهند شعبان المركز السابع في المجموعة الأولى بنصف النهائي برصيد 1513، بينما تصدر معتز وائل المجموعة الثانية، برصيد 1524، وجاء محمد حسن في المركز الخامس برصيد 1510.

وبذلك تشارك مصر في الدور النهائي للرجال والسيدات الذي يقام غدًا الأحد، بـ5 لاعبين، حيث سبق وتأهلت فريدة خليل وملك إسماعيل لنهائي السيدات عقب تصدر فريدة للمجموعة الأولى في نصف نهائي السيدات، واحتلال ملك إسماعيل للمركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور ذاته.

ويعد نهائي سلسلة كأس العالم 2025 بالإسكندرية، هو أول نهائي كأس عالم في التاريخ يقام بلعبة الموانع الجديدة والتي حلت محل الفروسية في منافسات الخماسي الحديث عقب انتهاء أولمبياد باريس 2024.

وكانت مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة أفضل 36 لاعبا، وأفضل 36 لاعبة على مستوى سلسلة كأس العالم لهذا العام ، حيث أقيمت ثلاث جولات قبل الوصول للنهائي كانت الأولى بالقاهرة، والثانية بالمجر والثالثة ببلغاريا.

وكان لمصر نصيب الأسد في حصد 6 ميداليات بالثلاث جولات التي أقيمت من السلسلة حيث توجت مصر بذهبية السيدات لفريدة خليل وبرونزية الرجال لمهند شعبان في القاهرة، وبذهبية الرجال لمعتز وائل وفضية السيدات لفريدة خليل في جولة المجر ، وبذهبية وبرونزية السيدات لفريدة خليل وملك إسماعيل على الترتيب بجولة بلغاريا.