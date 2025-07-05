ريال مدريد يفتح باب رحيل رودريجو جويس.. بشرط وحيد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم السبت، أن نادي ريال مدريد بات منفتحًا على فكرة بيع مهاجمه البرازيلي رودريجو جوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تراجع دوره مع الفريق تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

ورغم مشاركة اللاعب أساسيًا في أولى مباريات كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، إلا أن ألونسو استبعده من مواجهة باتشوكا، ثم أشركه كبديل أمام سالزبورج، ولم يمنحه أي دقائق خلال لقاء يوفنتوس، ما يعكس تراجع ثقة المدرب فيه مؤخرًا.

وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد لا تمانع في بيع رودريجو، لكنها لن توافق على أي عرض تقل قيمته عن 100 مليون يورو. وعلى الرغم من هذا الانفتاح، لم يتقدم أي نادٍ رسميًا حتى الآن بعرض لضم اللاعب.

وسبق أن ترددت أنباء عن اهتمام أندية آرسنال ومانشستر سيتي بخدمات الدولي البرازيلي، إلا أن المفاوضات لم تدخل حيز الجدية بعد.

ويبلغ رودريجو من العمر 24 عامًا، ويرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2028، وتقدر قيمته السوقية الحالية بنحو 90 مليون يورو، بحسب أحدث تقييمات سوق الانتقالات.