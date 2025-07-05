شيريهان تتصدر التريند بسبب أحدث ظهور لها.. صور

تصدرت الفنانة شيريهان مؤشرات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب أحدث ظهور لها، إذ حرصت على حضور العرض المسرحي “يمين في أول شمال” الذي عرض في قاعة يوسف إدريس، والذي يقدمه المسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح.

وعبر مؤلف المسرحية، محمود جمال الحديني، عن سعادته بهذه المفاجأة.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”: “شرفتنا يوم الأربعاء، الجميلة شيريهان، بدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوي، في عرض مسرحية يمين في أول شمال”.



وأكمل: “قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق.. وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها.. وحقيقي فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض، وهي بتشكر كل واحد لوحده، على كل تفصيلة عملها في العرض، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.. أنا من زمان بحبها؛ لأنها كانت حاجة مالهاش زي، ومش شبه أي حد.. شخصية فريدة في فننا المصري، أتمنى من كل قلبي إنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا”.