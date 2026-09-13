ارتفاع جماعي في أسعار الدولار مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد 13-9-2026، مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

وصعد سعر الدولار بنحو 20 قرشا ووصل إلى سعر إلى 51.40 جنيه للشراء و51.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.37 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم، الأحد 13 سبتمبر 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.35 جنيه للشراء و51.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.