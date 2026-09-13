حماية المنافسة يوافق على 7 طلبات استحواذات واندماجات ومشروعات مشتركة

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على 7 طلبات للتركزات الاقتصادية، تضمنت عمليات استحواذ واندماج وإنشاء مشروعات مشتركة بين عدد من الشركات المحلية والدولية.

استحواذ إندوسويز على 51% من فنار فودز

وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة إندوسويز للتجارة العامة (Indo Suez for General Trading) على نسبة 51% من إجمالي أسهم شركة فنار فودز (Fanar Foods).

استحواذ غير مباشر على كابريكورن إنيرجي

كما وافقت اللجنة على طلب استحواذ شركة جينيل إنيرجي بي إل سي (Genel Energy PLC) بشكل غير مباشر على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة كابريكورن إنيرجي بي إل سي (Capricorn Energy PLC).

باين كابيتال تستحوذ على 51% من إيفرلينس

وشملت الموافقات طلب استحواذ شركة باين كابيتال أنفستورز إل إل سي (Bain Capital Investors LLC) بشكل غير مباشر على نسبة 51% من إجمالي أسهم شركة إيفرلينس إس إي (Everllence SE).

مشروع مشترك بين المخازن العامة وروشن

ووافقت اللجنة على طلب إنشاء مشروع مشترك بين شركة المخازن العامة للتخزين وشركة مجموعة روشن، في إطار التركزات الاقتصادية التي تخضع لفحص جهاز حماية المنافسة.

الموافقة على اندماج صن فارما وأورغانون

كما تضمنت القرارات الموافقة على طلب اندماج شركة صن فارما أمريكا إنك (Sun Pharma Inc.) في شركة أورغانون أند كو (Organon & Co.).

مشروع مشترك بين كاسبر هولدكو وسينجنتا

وشملت الموافقات كذلك طلب إنشاء مشروع مشترك بين شركة كاسبر هولدكو بي.في. (Casper Holdco B.V.) وشركة سينجنتا كروب بروتيكشن إيه جي (Syngenta Crop Protection AG).

السيطرة على سبرينجر ناتشر

وأقرت اللجنة طلب استحواذ شركة فيرموجنزفالتونغسغيزلشافت على التحكم الفردي في شركة سبرينجر ناتشر مانجمنت المساهمة، وشركة سبرينجر ناتشر إيه جي أند كو كي جي إيه.

وتأتي هذه الموافقات ضمن اختصاص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص التركزات الاقتصادية، بهدف التأكد من توافق عمليات الاستحواذ والاندماج والمشروعات المشتركة مع قواعد المنافسة في السوق.