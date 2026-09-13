أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة في الأوبرا بعنوان «الشعر في حضرة النغم»

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، أمسية ثقافية للشاعر عبد العزيز جويدة بعنوان «الشعر في حضرة النغم»، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 16 سبتمبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تشرف عليه رشا الفقي.

وتقدم الأمسية الكاتبة والروائية غادة صلاح الدين، وتتناول التجربة الشعرية للشاعر عبد العزيز جويدة، وما تحمله من خصوصية تجمع بين عمق الكلمة وجمال الإيقاع، إلى جانب استعراض عدد من ملامح تجربته الإبداعية ومسيرته في عالم الشعر.

ويتخلل الأمسية فقرة فنية يحييها المطرب مصطفى النجدي، في إطار يدمج بين الشعر والموسيقى، ويعكس طبيعة العلاقة المتبادلة بين الكلمة واللحن، باعتبارهما من أبرز أدوات التعبير الفني القادرة على الوصول إلى وجدان الجمهور.

وتسعى الأمسية إلى إبراز التكامل الإبداعي بين الشعر والموسيقى، وإلقاء الضوء على التجارب الشعرية التي استطاعت أن تمنح الكلمة حضورًا خاصًا من خلال الإيقاع والصورة والتعبير، بما يفتح مساحة للحوار بين الأشكال الفنية المختلفة.

كما تأتي الفعالية في إطار اهتمام دار الأوبرا المصرية بتقديم برامج ثقافية وفكرية متنوعة، وإتاحة مساحة للتواصل المباشر بين المبدعين والجمهور، إلى جانب دعم الفنون المرتبطة بالهوية الثقافية العربية.

وتؤكد الأمسية أهمية الشعر باعتباره أحد مكونات الذاكرة والوجدان العربي، ودوره في الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز الحوار بين الفنون المختلفة، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي وإتاحة فرص جديدة للتفاعل بين الأدب والموسيقى والفنون الأدائية.

وتدعو دار الأوبرا المصرية جمهورها ومحبي الشعر والفنون إلى حضور الأمسية والاستمتاع بلقاء يجمع بين الكلمة والموسيقى على خشبة المسرح الصغير.