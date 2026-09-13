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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلمانية: توطين الصناعة وزيادة الصادرات الطريق لبناء اقتصاد أكثر صمودا

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد ، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية، تمثل رسالة واضحة بأهمية مواصلة العمل على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، و بناء قدرات اقتصادية قادرة على استيعاب الصدمات ومواجهتها.


و أوضحت" أبو زيد" في تصريحات خاصة أن بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات العالمية يتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات.

دعم القطاع الصناعي وتوطين الصناعة

وشددت عضو النواب على ضرورة دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.


كما أشارت إلى ضرورة مواصلة تحسين مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسريع الإجراءات، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتوفير التمويل والتيسيرات اللازمة لها، باعتبارها من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل للشباب.


تجدر الإشارة إلى أن  أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التحولات المتسارعة والتحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، من خلال تنويع مصادر النمو، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار فى الإنسان والتكنولوجيا، وتوسيع آفاق التعاون بين دول الجنوب.


جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة المفتوحة وغداء العمل لقادة الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع البريكس، والتي انعقدت تحت عنوان "الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: صياغة مستقبل النمو العالمي الشامل".
 

الرئيس السيسي مجلس النواب البريكس الاقتصاد المصري الصناعة الصادرات

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