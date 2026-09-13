برلماني: الاقتصاد المصري يمضي بخطى ثابتة نحو مزيد من الصمود أمام الأزمات العالمية

أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، تعكس رؤية واضحة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.



وأوضح "مسعود"، في تصريحات خاصة، أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تتسم بارتفاع معدلات عدم اليقين، وتزايد الضغوط الناتجة عن الأزمات والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الدول مواصلة العمل على دعم اقتصاداتها وتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات.

تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني

وقال عضو النواب إن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمارات، وتشجيع الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التحولات المتسارعة والتحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى، تؤكد أهمية بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، من خلال تنويع مصادر النمو، وتعزيز سلاسل الإمداد، والاستثمار فى الإنسان والتكنولوجيا، وتوسيع آفاق التعاون بين دول الجنوب.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة المفتوحة وغداء العمل لقادة الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع البريكس، والتي انعقدت تحت عنوان "الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة: صياغة مستقبل النمو العالمي الشامل".

