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برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي أمام «بريكس» حملت رسائل مهمة وتفتح أبوابًا جديدة للاقتصاد المصري

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين
فريدة محمد

أكد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة تجمع «بريكس» حملت رسائل مهمة بشأن رؤية مصر لطبيعة التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، وضرورة بناء علاقات دولية أكثر توازنًا وعدالة.

وأوضح في بيان له اليوم أن أهمية كلمة الرئيس لا تقتصر على مضمونها السياسي، وإنما تمتد إلى ما تتيحه من فرص وآفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري لتعزيز الشراكات مع الاقتصادات الكبرى داخل تجمع «بريكس».

السيسي يطرح رؤية مصر للشراكات الاقتصادية الجديدة

وقال أشرف أمين، في تصريحات صحفية، إن مشاركة الرئيس السيسي أكدت امتلاك مصر رؤية واضحة للتعامل مع المتغيرات العالمية، وحرصها على بناء شراكات دولية تقوم على المصالح المشتركة والتعاون المتوازن.

وأضاف أن هذه الرؤية تعزز فرص التعاون المصري مع دول «بريكس» في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

زيادة التجارة وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تستطيع تحقيق مكاسب مباشرة من عضويتها في «بريكس» من خلال زيادة حجم التبادل التجاري مع دول التجمع، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تنوع الأسواق الخارجية يقلل من مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الشركاء التجاريين، كما يمنح المنتج المصري فرصًا أكبر للانتشار والمنافسة في الأسواق الدولية.

استثمارات ضخمة في الصناعة والطاقة والبنية الأساسية

وأوضح أشرف أمين أن عضوية مصر في «بريكس» يمكن أن تسهم في جذب استثمارات كبيرة إلى قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والبنية الأساسية والنقل والاتصالات.

ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة وزيادة معدلات التشغيل.

القطاع الخاص.. المستفيد الأبرز من عضوية «بريكس»

وشدد النائب على ضرورة أن يكون القطاع الخاص المصري أحد المستفيدين الرئيسيين من عضوية مصر في التجمع، من خلال تسهيل وصول الشركات المصرية إلى أسواق دول «بريكس».

وطالب بتوفير المعلومات والتمويل والضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين، بما يساعد الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الجديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بوابة للاستثمارات

وأشار أشرف أمين إلى أن قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثلان منصة مثالية لاستقبال الاستثمارات القادمة من دول «بريكس»، خاصة في الصناعات التصديرية والخدمات اللوجستية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر وما تمتلكه من بنية أساسية ومقومات لوجستية يمنحها فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتوزيع يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

خريطة واضحة لفرص «بريكس»

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد خريطة واضحة للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة داخل دول «بريكس»، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لمصر تحقيق أكبر استفادة منها.

وأكد أن الهدف يجب أن يكون تحويل العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية حقيقية ومشروعات إنتاجية واستثمارات ملموسة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد الوطني.

«بريكس» فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

واختتم أشرف أمين بالتأكيد على أن عضوية مصر في «بريكس» تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتنويع الأسواق وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن حسن استغلال هذه الفرصة يتطلب تحركًا متكاملًا يربط بين السياسة الخارجية والأهداف الاقتصادية، بما يضمن تحقيق مكاسب ملموسة في الاستثمار والتجارة والصناعة والتكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة.

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